"Я с этого ржу". Кажанна о скандале с лейблом Jerry Heil и "звездной болезни"
Певица Кажанна прокомментировала скандал вокруг расторжения контракта с лейблом Jerry Heil Nova Music. Артистка призналась, на какой стадии находится процесс выхода из команды и как относится к собственной популярности.
Как пишет РБК-Украина, об этом она рассказала в интервью YouTube-проекту "Слей Шоу".
Что Кажанна сказала об уходе с лейбла
По словам певицы, вопрос расторжения сотрудничества до сих пор находится в процессе переговоров, и она ожидает не обещаний, а конкретных шагов.
"Мы в процессе переговоров. Я жду не слов, а конкретных действий, документаций, контракты почитать, отчеты увидеть. Надо как-то договориться", - пояснила она.
Высказалась артистка и о реакции общества на скандал. Многие звезды и пользователи поддержали ее, но были и те, кто встал на сторону лейбла.
"Я вообще не люблю эти все скандалы. Я просто не терпела. Поняла, что общество не любит шумных, не любит людей, которые могут нормально, искренне проявлять свое мнение. Любит удобных людей, которые за все хорошее и против всего плохого", - сказала она.
Кажанна об уходе с лейбла Nova Music (фото: instagram.com/kazhanna)
Звезда добавила, что эта история показала, насколько сложной является работа с публичными коммуникациями, ведь любую ситуацию можно "перекрутить". В то же время отметила, что была приятно удивлена поддержкой.
"Вижу сдвиги, что индустрия меняется. Я буду очень рада, если эта ситуация научит людей читать договоренности, которые подписывают, или вовремя коммуницировать с артистом. Я за позитивные изменения", - поделилась она.
О "звездной болезни" и отношении к славе
Отдельно Кажанна прокомментировала упреки о якобы "звездной болезни", которые звучали в ее сторону.
"Я никогда свысока не относилась и не буду относиться ни к кому. Я с этого вообще ржу. Я считаю, что вся моя карьера и все, что со мной случается, - это большой прикол", - отметила артистка.
"Изменилась ли я? Нет. Я все еще искренняя. Я считаю, что это то, что невозможно даже при желании сделать SMM-никам или пиарщикам. Придумать такую какую-то особую изюминку, - добавила она.
Также Кажанна отметила, что всегда "была с шипами". Она никогда не позволяла себя сильно обижать.
"Я нашла в себе опору, чтобы отстаивать свои границы", - подытожила она.
Вас также может заинтересовать:
- Как Кажанна разнесла лейбл Jerry Heil
- Как Кажанна отреагировала на хейт после конфликта с лейблом
- Что не так со скандалом между Кажанной и Jerry Heil.