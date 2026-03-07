"Я не в СІЗО". Беспалов пролив світло на своє зникнення та натякнув на причину

Богдан Беспалов вперше за тривалий час вийшов на зв'язок після свого раптового зникнення. Він повідомив, що знаходиться в умовах, де наявність базових речей для життя - це вже велика радість.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал пліткаря.

Що сказав Беспалов про своє зникнення

У голосовому повідомленні він розповів про зміни, які пережив за останній час.

"Ніколи не думав, що за одну добу може так кардинально змінитися життя. І все, що для тебе було комфортним, робило щасливим, приносило посмішку, хороші емоції - все це втрачає будь-які сенси", - зазначив він.

Наразі Богдан знаходиться в обмежених умовах - там, де для щастя достатньо базових речей для життя.

Розкривати усі подробиці він не може, але мріє повернутися до ведення блогу, активність якого нині підтримують менеджери.

"Зараз такий період, коли треба трішечки почекати. Як я зазначав раніше, не все від мене залежить. При нагоді я буду певні речі висвітлювати, передавати через менеджерів", - сказав він.

Окремо пліткар прокоментував стан свого здоров'я. Після зникнення він постійно хворіє.

Беспалов звернувся до підписників у голосовому повідомленні (скриншот)

Як відреагував на чутки щодо зникнення

Блогер заперечив будь-які припущення про проблеми з законом або виїзд за кордон.

"Хочу відкинути всі спекуляції. Я не в СІЗО. Будь ласка, не ведіться на таку маячню. Я не перебуваю під слідством. Я не виїжджав з України. Дуже смішний тредс попався про те, що я в Амстердамі був", - зазначив він.

Богдан додав, що має обмежений доступ до зовнішнього світу та телефону.

"Тільки коли є можливість, я користуюся інтернетом", - сказав він.

Беспалов подякував шанувальникам за підтримку та пообіцяв повернутися до своєї діяльності.

"Коли ти відрізаний від зовнішнього світу, є багато часу переосмислити підхід до роботи, того, що ти створював, як це можна покращити", - поділився блогер.

Він також натякнув, що до його зникнення причетна "конкретна людина".

"Хотіла зробити якомога гірше, щоб ти зник назавжди, а зробила тільки на краще в тому сенсі, що ти переосмислюєш все, перезавантажуєшся і розумієш, в якому напрямку розвиватися, що робити і як покращувати себе та свої знання", - розповів він.

Беспалов вийшов на зв'язок (фото: instagram.com/bespalovmusic)

Як зник блогер Беспалов

Нагадаємо, 24 січня пліткар раптово заявив, що не виходитиме на зв’язок деякий час і не зможе випускати контент.

Після цього в мережі з'явилися припущення про мобілізацію, зокрема телеграм-канал "Злива" повідомив, що Богдан нібито поїхав у навчальну частину.

Сам блогер жодним чином чутки не коментував. Пізніше адміністраторка його каналу спростувала заяву нібито колишнього менеджера, назвавши його шахраєм.