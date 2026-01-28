ua en ru
Ср, 28 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

У Беспалова відреагували на чутки щодо його зникнення

Середа 28 січня 2026 21:22
UA EN RU
У Беспалова відреагували на чутки щодо його зникнення Богдан Беспалов (фото: instagram.com/bespalovmusic)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Зникнення блогера-пліткаря Богдана Беспалова викликало різноманітні чутки в соцмережах. Його представниця вийшла на зв'язок і прокоментувала ситуацію.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву в Instagram Беспалова.

Що сказали у Беспалова про його зникнення

Адміністраторка його соцмереж Вероніка спростувала чутки, які поширив нібито колишній менеджер блогера. Так, 27 січня акаунт з ніком bbegdenn в Threads написав, що Богдана начебто мобілізували й до цього "приклали руку".

Втім, у блогера дану особу назвали шахраєм. У заяві наголосили, що наразі "оновлень по Богдану немає".

"Це шахрай. Він не має жодного відношення до Беспалова. Був у свій час підісланий в команду Богдана, аби спробувати підмочити його репутацію, створивши фейковий канал та говорячи, що це Беспалова. Не довіряйте цій людині", - написала адміністраторка.

Вона також закликала довіряти виключно офіційним каналам блогера.

У Беспалова відреагували на чутки щодо його зникненняЧутки щодо Беспалова виявилися фейком (фото: instagram.com/bespalovmusic)

Що відомо про зникнення блогера

Все почалося із загадкового повідомлення, яке 24 січня з'явилося у телеграм-каналі блогера. У ньому він попередив, що деякий час не виходитиме на звʼязок і не зможе випускати контент.

Водночас в мережі почали припускати, що його могли мобілізувати. Зокрема телеграм-канал "Злива" поширив інформацію, що Богдан начебто поїхав в навчальну частину.

Сам блогер відтоді на зв'язок в соцмережах не виходив, що лише підсилило появу різноманітних припущень та навіть появу акаунтів, які заявляють про зв'язок з ним.

Водночас раніше в інтерв'ю Аліні Доротюк він розповідав про інцидент з ТЦК, коли його затримали в столиці посеред вулиці. Хоча дані були оновлені, його "заламали" і "повезли", але згодом відпустили. Блогер тоді припустив, що причиною стала його впізнаваність.

У Беспалова відреагували на чутки щодо його зникненняБеспалов зник з публічного простору (фото: instagram.com/bespalovmusic)

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Війська Британії та Франції в Україні: Рубіо розкрив деталі переговорів в Абу-Дабі
Війська Британії та Франції в Україні: Рубіо розкрив деталі переговорів в Абу-Дабі
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві