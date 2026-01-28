У Беспалова відреагували на чутки щодо його зникнення

Зникнення блогера-пліткаря Богдана Беспалова викликало різноманітні чутки в соцмережах. Його представниця вийшла на зв'язок і прокоментувала ситуацію.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву в Instagram Беспалова.

Що сказали у Беспалова про його зникнення

Адміністраторка його соцмереж Вероніка спростувала чутки, які поширив нібито колишній менеджер блогера. Так, 27 січня акаунт з ніком bbegdenn в Threads написав, що Богдана начебто мобілізували й до цього "приклали руку".

Втім, у блогера дану особу назвали шахраєм. У заяві наголосили, що наразі "оновлень по Богдану немає".

"Це шахрай. Він не має жодного відношення до Беспалова. Був у свій час підісланий в команду Богдана, аби спробувати підмочити його репутацію, створивши фейковий канал та говорячи, що це Беспалова. Не довіряйте цій людині", - написала адміністраторка.

Вона також закликала довіряти виключно офіційним каналам блогера.

Чутки щодо Беспалова виявилися фейком (фото: instagram.com/bespalovmusic)

Що відомо про зникнення блогера

Все почалося із загадкового повідомлення, яке 24 січня з'явилося у телеграм-каналі блогера. У ньому він попередив, що деякий час не виходитиме на звʼязок і не зможе випускати контент.

Водночас в мережі почали припускати, що його могли мобілізувати. Зокрема телеграм-канал "Злива" поширив інформацію, що Богдан начебто поїхав в навчальну частину.

Сам блогер відтоді на зв'язок в соцмережах не виходив, що лише підсилило появу різноманітних припущень та навіть появу акаунтів, які заявляють про зв'язок з ним.

Водночас раніше в інтерв'ю Аліні Доротюк він розповідав про інцидент з ТЦК, коли його затримали в столиці посеред вулиці. Хоча дані були оновлені, його "заламали" і "повезли", але згодом відпустили. Блогер тоді припустив, що причиною стала його впізнаваність.

Беспалов зник з публічного простору (фото: instagram.com/bespalovmusic)