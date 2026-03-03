ua en ru
Не вагітна? Даша Квіткова вразила зізнанням про свій стан

Вівторок 03 березня 2026 17:44
UA EN RU
Даша Квіткова зробила зізнання про своє здоров'я (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Українська блогерка Даша Квіткова, за життям якої стежать майже два мільйони підписників, прокоментувала чутки про вагітність.

Детальніше про це пише РБК-Україна з послианням на Instagram блогерки.

Більше цікавого: Дівчина Ханумака оголосила про їхнє розставання

Що сказала Квіткова про вагітність

Зірка соцмереж, яка виховує 4-річного сина Лева, поділилася новим фото зі спортзалу. Раніше пильні прихильники помітили, що вона давно не відвідувала заняття. Це наштовхнуло деяких на припущення про вагітність.

Втім, реальність виявилася інакшою. Даша пояснила, що причиною змін в її графіку стали проблеми зі здоров'ям. Тривалий час вона відновлювавала рівень заліза в організмі.

"Сьогодні в мене сталося повернення до залу. Поки ви писали мені, що я вагітна і закинула тренування, я просто намагалася відновити своє здоров’я і подолати дефіцит заліза", - поділилася вона.

Квіткова також розповіла про труднощі повернення до тренувань. Протягом останніх шести місяців фізичні навантаження їй були заборонені.

"Перерва була величезна. Повертатись дуже важко, але як добре, що м'язи мають пам'ять", - зазначила інфлюенсерка.

Крім того, Даша знайшла для себе новий виклик.

"Подумала почати бігати при тому, що я ненавиджу біг. Може, на якийсь марафон підготуватися і перевірити свої сили?" - додала вона.

Не вагітна? Даша Квіткова вразила зізнанням про свій стан

Що відомо про особисте життя Квіткової

Зазначино, що нині блогерка перебуває у стосунках з футболістом Володимиром Бражком. У вересні 2025 року пара оголосила про заручини після періоду зустрічань.

Перші чутки про їхні стосунки з'явилися ще у травні, але лише у липні вони припинили приховувати свій роман.

Після заручин в мережі припускали, що Володимир та Даша таємно одружилися, оскільки вона показала паспорт з новим прізвищем. Втім, сама блогерка у грудні зізналася, що "навіть не почала підготовку до весілля".

Для неї це буде друге весілля, адже раніше вона була у шлюбі з Нікітою Добриніним. Цього разу зірка мріє про скромну церемонію в колі найближчих.

