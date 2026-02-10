Блогерка Гончарук заявила про виведення коштів через РФ і Білорусь: банки почали перевірку
В Україні розгорівся черговий скандал навколо блогерки та інфобізнесвумен Богдани Гончарук, яка називає себе "духовним мільйонером". Причиною стала публікація відео з її голосовими повідомленнями, де вона розповідає про схеми виведення грошей через РФ та Білорусь під час повномасштабної війни.
Що саме говорить Гончарук у голосових повідомленнях
Відеозапис із фрагментами голосових повідомлень оприлюднив Telegram-канал блогера Богдана Беспалова.
У дописі стверджується, що Гончарук нібито безперешкодно проводить фінансові операції через банки країн-агресорів та їхніх союзників.
"Інфошахрайка Богдана Гончарук під час повномасштабного продовжує виводити гроші через росію та білорусь. Це вже тягне на злочин? Коли буде покарання в правовому полі, чи бухгалтер Кварталу розрулить? Виводимо на чисту воду цей злочин і максимально шеримо в своїх мережах", - йдеться у дописі.
Богдана Гончарук (фото: instagram.com/bohdana_goncharuk)
На оприлюднених записах Богдана детально описує схему фінансових переказів, пов’язаних із РФ, Білоруссю, Молдовою та Україною.
"Оплата з Росії і Білрусі. У мене там є дві людини, яким я довіряю, і є карти, яким я переводжу їм, а потім витрачаю в РФ. А з білоруської карти мені виводять кошти на молдавську. З російської карти також знаю, як можна вивести на українську", - говорить вона.
Також блогерка заявляє, що не має проблем із фінансовим моніторингом в українських банках.
"У банках нема ніяких питань, бо всім пофігу. Я плачу налоги, у мене є ФОП. Я у них у зеленому списку, і вони не дивляться карти мого фізичного обличчя", - стверджує Гончарук.
Реакція Гороховського та ПриватБанку
Після того як ці заяви почали масово поширюватися у Threads та інших соцмережах, на ситуацію відреагували представники фінансового сектору.
Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, що передав інформацію на перевірку.
"Переслав до фінансового моніторингу. Здається, на відмову в обслуговуванні вона 100% наговорила. А хто це, взагалі?" - написав Гороховський.
Банки перевіряють Богдану Гончарук (фото: instagram.com/bohdana_goncharuk)
Свою реакцію також оприлюднив ПриватБанк.
"Добрий ранок. Дякуємо за сигнал. Відправили всю необхідну інформацію в фінмоніторинг для перевірки", - повідомили в банку.
Банки перевіряють Богдану Гончарук (фото: instagram.com/bohdana_goncharuk)
Хто така Богдана Гончарук
Богдана Гончарук - блогерка, підприємиця та енергопрактик, за сторінками якої стежать понад 500 тисяч підписників.
Вона заробляє на продажу так званих "грошових медитацій" та онлайн-курсів, основною аудиторією яких є молоді жінки, зокрема матері у декреті.
Гончарук заміжня та має дітей. У соцмережах формує образ турботливої матері та вірянки, що, на думку критиків, сприяє формуванню довіри серед підписників.
Раніше вона брала участь у телевізійному проєкті "Супермама".
Попередні скандали та позиція щодо війни
Блогерка вже не вперше опиняється в центрі гучних скандалів.
Раніше вона привернула увагу після запуску курсу "Енергія ізобілія", де закликала українців не зосереджуватися на війні, а думати про достаток, гроші та розкішне життя.
Про її висловлювання стало відомо з відео на YouTube-каналі Олексія Дурнєва, який отримав доступ до платного курсу Гончарук.
"За фактом для мене війна закінчилася 1 березня. Я не читала новини, не репостила нічого, а пішла запускати курс з достатку. З ранку до вечора я думала про мир, багатство, розкіш, подорожі, покупки, славу та визнання", - заявляла вона.
Богдана Гончарук (фото: instagram.com/bohdana_goncharuk)
Також блогерка переконувала своїх учнів не стежити за новинами.
За словами Гончарук, 2022 рік став для неї "найкращим у житті", оскільки вона уникала теми війни та публікувала контент про розкіш і достаток.
"Я обрала для себе, що не буду качати маятник війни, не буду постити мертвих дітей, людей, яких розірвало на частини. Я буду просто постити гроші, ізобіліє, світ і ви бачите цей результат", - говорила вона.
Крім того, Гончарук стверджувала, що занурення у воєнні новини нібито призводить до бідності та хвороб.
Наразі офіційних заяв від правоохоронних органів щодо можливих правових наслідків для Богдани Гончарук не оприлюднено. Інформація передана до фінансового моніторингу для перевірки.
