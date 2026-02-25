Уламки, контузії та важкі травми: українські зірки, які отримали поранення на фронті

Поранення ведучого та волонтера Дениса Христова під час евакуації цивільних на Харківщині стало ще одним нагадуванням про ризики, з якими щодня стикаються українці на війні. Серед тих, хто став на захист країни, є багато відомих людей.

РБК-Україна зібрало історії зірок, які під час служби зазнали поранень.

Андрій Хливнюк

Фронтмен гурту "Бумбокс" з перших днів повномасштабного вторгнення долучився до оборони Києва.

У березні 2022 року його підрозділ потрапив під мінометний обстріл. Один з уламків поранив музиканта у праву щоку.

Артисту оперативно надали медичну допомогу та ненадовго госпіталізували. Вже за тиждень він повернувся до служби.

Нині Хливнюк виконує бойові завдання як пілот ударного дрона та очолює підрозділ.

Андрій Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

Даніель Салем

Телеведучий і ресторатор долучився до лав ЗСУ у 2022 році. За час служби він неодноразово опинявся під обстрілами.

Під час одного з них у Миколаєві Даніель Салем отримав контузію та частково втратив слух на ліве вухо.

Згодом він також травмував спину - куля влучила в його бронежилет.

Зараз формат його служби дещо змінився. У День захисників і захисниць України Салем опублікував фото у військовій формі та розповів, що нині працює у штабі, допомагаючи бойовим підрозділам.

Даніель Салем (фото: instagram/daniel_jihad_salem)

Андрій Валенський

Актор театру та кіно, відомий за роллю у серіалі "Слуга народу", зазнав серйозних поранень на Донеччині у серпні 2024 року.

Валенський постраждав під час боїв між Кліщіївкою та Іванівським. У нього діагностували черепно-мозкову травму та контузію.

Окрім цього, актор отримав низку інших важких ушкоджень: переломи носа та лівої руки, опіки правої руки та роздроблене праве стегно.

Андрій Валенський (фото: facebook.com/z.rimma.z)

Віктор Розовий

Гуморист і зірка "Ліги сміху" з початку повномасштабної війни вступив до полку ССО "Азов", який нині входить до складу 3-ї окремої штурмової бригади.

Він воював на Херсонському та Бахмутському напрямках. У березні 2024 року Розовий отримав важке уламкове поранення.

Після кількох операцій артист проходить тривалу реабілітацію. Нещодавно він зміг підвестися на ноги та зробив свої перші кроки після травми.

Віктор Розовий (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Ілля Рибальченко

Учасник шоу "Холостячка" після початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ.

Під час служби на півдні України він зазнав поранення плеча, а також отримав потрійний перелом великогомілкової кістки.

Зараз Рибальченко проходить реабілітацію та відновлюється після травм. За час лікування йому вдалося схуднути на 10 кілограмів.

Ілля Рибальченко (фото: instagram.com/illya_strong_bear)

Дмитро Лінартович

Актор і військовий Дмитро Лінартович отримав контузію та осколкове поранення у січні 2023 року під час виконання бойового завдання на передовій.

Після відновлення він почав активно підтримувати військових, проводячи творчі зустрічі для бійців і допомагаючи піднімати їхній моральний дух.

Дмитро Лінартович (фото: instagram.com/svit_44)

Ярослав Грубич

Оператор і режисер, а також син телеведучого Костянтина Грубича, зазнав важкого поранення на фронті та втратив праву руку.

Після цього він проходить тривалу реабілітацію і поступово адаптується до нового життя.

Нещодавно ветеран отримав свій перший протез - механічний, до якого зараз звикає.

Ярослав Грубич (фото: instagram.com/yaroslav_grubych)

"Ярик після вибуху йшов з відірваною рукою у рукаві і думав, де хто з побратимів. Нехай у стані шоку, але повівся мужньо, не здався. І у той критичний момент мислив по-режисерськи: як би це можна було зняти? Це краще, ніж панікувати і заклякти від страху на місці? Так міркую я, не експерт у психології стресу. От у цьому він герой. На мій хлопський розум," - ділився Костянтин Грубич.