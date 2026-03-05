ua en ru
"Служить чотири роки". Валерій Харчишин розкрив звання сина-військового

16:54 05.03.2026 Чт
2 хв
Син музиканта пройшов крізь розчарування, втратив побратима, але знайшов своє місце у війську.
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Служить чотири роки". Валерій Харчишин розкрив звання сина-військового Валерій Харчишин (фото: РБК-Україна)

Валерій Харчишин розповів, що його старший син Дмитро вже четвертий рік служить у ЗСУ та продовжує здобувати військову освіту. Йому довелося пройти крізь непрості випробування під час становлення у війську.

Детальніше про це зіроковий тато розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Більше цікавого: Чому Харчишин вважає себе поганим батьком

Що сказав Харчишин про розчарування сина в армії

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Дмитро одразу ухвалив рішення встати на захист країни.

"Малий - це приклад частини громадянського суспільства. Він зрозумів, що прийшла біда. Батько показав, як збирається рушниця - усе, вперед. Він ввечері мені прозвітував, що в нього зброя на руках", - пригадав музикант.

Проте служба не була легкою, довелося зіштовхнутися з розчаруванням та складними емоційними випробуваннями.

"Розчарування було в той момент, коли його побратим, з яким він мобілізувався, сказав, що йому набридло рити й розставляти міни, потім їх збирати. Копаємо, копаємо, копаємо, копаємо", - пригадав Харчишин.

"Оскільки той уже раніше воював, він був в АТО, потім в ООС, він мав досвід і пішов у третю штурмову. На жаль, він загинув. Я ніколи не бачив, щоб мій син так плакав, страждав, коли загинув його побратим", - додав він.

Подекуди Дмитро почувався непотрібним, але зрештою знайшов своє місце.

&quot;Служить чотири роки&quot;. Валерій Харчишин розкрив звання сина-військовогоХарчишин про службу сина (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

Яке звання у сина соліста "Другої Ріки"

Окрім саперської діяльності, хлопець проходить офіцерські курси та здобуває необхідну освіту у військовому інституті у Житомирі.

"Зараз він служить чотири роки, і він уже лейтенант", - зізнався батько.

Дмитро був на різних навчаннях, зокрема у Франції. Сам батько жодним чином у службу сина не втручається.

"Це все він сам, тобто я йому не допомагав. У мене такий принцип виховання. Мене ніхто з батьків не виховував, не навчав. Так само я ставлюся до своїх дітей", - розповів Валерій.

"Вн знайшов своє місце й не відмовився. Він донині військовий. Він розуміє, що тягне цю лямку. Я не думаю, що він щасливий, але він має це робити", - додав він.


Нагадаємо, у Харчишина є ще двоє синів від другого шлюбу з дружиною Юлією, з якою він прожив 13 років. Це Євген та Іван. У першого хлопця рідкісне невиліковне захворювання.

Ще більше цікавого:

Харчишин розкрив правду про скандального співака

Що Харчишин розповів про вихід з токсичних стосунків.

