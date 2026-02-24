Донька мільйонера Корогодського служить у ТрО без зарплати: як вона пояснила своє рішення

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Лізи Славі Дьоміну.

За її словами, долучитися до ТрО вона вирішила через дві причини: відчуття, що вона робить недостатньо для армії, перебуваючи у тилу, а також сильний страх війни.

Нині вона служить у вогневій групі, яка займається знищенням ворожих безпілотників, і каже, що задоволена тим, чим займається.

"Я хотіла йти ще з початку повномасштабного вторгнення. У мене немає можливості донатити в тій кількості, щоб відчувати, що я щось зробила. Ти живеш і кайфуєш, бо життя у Києві не зупинилося. Мені завжди здавалося, чи маю право я так жити і що я роблю для цього. Другий момент - я почала сильно боятися війни. Я розуміла, що мені потрібно піти й розібратися в цьому питанні. Мене затягнуло", - поділилася Єлізавета.

Єлізавета Коргородська (фото: instagram.com/elizabeta_korogodski)

За словами доньки бізнесмена, служба дала їй новий досвід і дозволила побачити війну значно ближче.

Найбільше її шокувала жорстокість російських окупантів та масштаби застосування зброї.

Спостерігаючи наслідки ударів і кількість засобів ураження, які використовує ворог, їй буває морально складно це сприймати.

Водночас у службі є й моменти, які приємно здивували.

Зокрема, донька підприємця відзначає особливе відчуття єдності з побратимами, з якими вона раніше навіть не була знайома.

Служба без зарплати

Єлизавета Корогодська також розповіла, що не отримує зарплату за свою службу, адже входить до добровольчого формування.

"Я не отримую зарплату. Ми робимо все власним коштом. Ми навіть самостійно сплачуємо за паливо для пікапа, на якому встановлений кулемет, з якого ми збиваємо "Шахеди", - зауважила вона.

Заробляє Ліза завдяки своєму блогу в Instagram, де розміщує рекламні інтеграції. Крім того, фінансово її підтримує батько.

Нагадаємо, про рішення доньки вступити до лав ТрО сам Гарік Корогодський повідомив наприкінці листопада 2025 року.

"Три місяці тому Ліза сказала, хоче в ТРО, на службу. Думала, хитра, що ми з її мамою будемо відмовляти. Словом, пройшла нелегкий вишкіл і чергує за графіком у складі вогневої групи, яка збиває "шахеди". Контракт підписала. На що тільки не йдуть в нашій родині чайлдфрішники, щоб не сидіти з дітьми. Лізаня, пишаюся тишком-нишком", - написав меценат.

Єлізавета Коргородська (фото: instagram.com/elizabeta_korogodski)