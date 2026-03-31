"Я мовчала багато років". Чоловік Полякової публічно принизив її екс-продюсерку: вона відповіла

Що сказав раніше Буряківський

Бізнесмен згадав Ірину, розповідаючи про початок кар’єри своєї дружини в шоу-бізнесі.

Під час цієї розмови чоловік артистки не лише не назвав її імені, а й дозволив собі різкі оцінки.

"Коли я її побачив, я взагалі не розумів, як така людина може виглядати і працювати в шоубізнесі. Взагалі не розумів", - заявив Буряковський.

Також він продовжив критику, коли його запитали про зовнішність колишньої продюсерки співачки.

"Я не вірив, що такі люди можуть бути в шоубізнесі, настільки неприємні й зовні, і внутрішньо, і при цьому ще й вважати себе кимось там. Вона поводилася як королева, розумієш, окрім усього іншого", - говорив Вадим.

Саме на ці слова публічно відповіла Розалія Романова. У своїх соцмережах вона наголосила, що не має наміру більше мовчати про історію співпраці з Поляковою та її родиною.

"Зараз мене звати Розалія Романова. А коли я 5 років була продюсером Ольги Полякової, я була Іриною Ковальською… Про те, як ця сімейка знищила моє попереднє життя, я розповідаю на своїй сторінці. Без звинувачень та претензій. Тільки факти, психоаналітичний розбір та власні інтерпретації", - написала Романова.

Окремо вона прокоментувала закиди щодо своєї зовнішності.

За словами жінки, у той період вона мала проблеми зі здоров’ям, які впливали на її вигляд, однак це жодним чином не позначалося на професійних якостях.

"Так, у мене дійсно не типова зовнішність… Усе життя я боролася із зайвою вагою… Це гормональні проблеми, а не просто гарний апетит… Але я завжди була енергійною і відданою своїй справі, чим би не займалася", - наголосила жінка.

В інтерв’ю підприємець також озвучив власну версію завершення співпраці між Олею Поляковою та її першою продюсеркою.

За його словами, артистка хотіла розійтися з Іриною Ковальською мирно, хоча згодом, як він стверджує, нібито з’ясувалося, що продюсерка "обкрадала" її.

"Оля мені пояснила, що треба розходитися, бо дядько - завдяки йому вона потрапила в це все, а та її теж "розвела". Вона була винна йому гроші, дядькові. І він сказав: "Добре, не віддавай гроші, займайся Олею, будь продюсеркою". І він не просто дав їй можливість заробляти - вона її обкрадала. Це згодом з’ясувалося", - ділився обранець виконавиці.

На цю частину інтерв’ю Романова також відреагувала окремо.

Вона заявила, що роками не говорила про цю історію, бо їй було страшно, але тепер вирішила публічно озвучити свою позицію.

"Я мовчала про це багато років. Не тому, що не було, що сказати. А тому, що було занадто страшно. Сьогодні я дивлюся інтерв’ю, де людина відкрито, спокійно, майже буденно й навіть із посмішкою, розповідає про події, які колись перевернули моє життя", - висловилася експродюсерка.

"Про те, як "вирішувалися питання". Як припинялася співпраця. Якими методами. І я розумію: я більше не можу мовчати. Бо все, що я роками носила в собі - страх, тиск, відчуття повної беззахисності і зради - раптом звучить уголос, причому, як весела історія", - додала вона.

За словами жінки, співпраця з Поляковою тривала п’ять років, однак завершилася дуже болісно для неї. Вона стверджує, що наслідки тих подій відчуває й досі.

"Було зруйновано все: мій бізнес, моя сім’я, моє життя. Наслідки тих подій я відчуваю до сьогодні. Вони залишили слід, який неможливо стерти. І тепер, коли ця історія звучить публічно й цинічно… Коли сам винуватець тих подій говорить про це відкрито… І навіть хизується цим, я більше не хочу бути тією, хто мовчить", - заявила Розалія.

Окремо в цій історії згадувався і покійний чоловік Романової Олександр Ковальський, який був концертним директором Олі Полякової.

У своєму інтерв’ю Буряковський описав один з епізодів конфлікту.

"Я його ногами штовхаю і він на ту стінку від’їжджає, падає, встав, підбіг і сказав, щоб вона швидко підписала контракт", - сказав бізнесмен.

Після цього екс-продюсерка виконавиця у підписі до відео зі згаданим уривком звинуватила Буряковського в тому, що він нібито довів її чоловіка до інвалідності та смерті.

Вона й надалі продовжує публікувати свою версію цієї історії у соцмережах.

Станом на зараз публічної реакції від Олі Полякової та Вадима Буряковського на нові заяви Розалії Романової не було.