"Я молчала много лет". Муж Поляковой публично унизил ее экс-продюсера: она ответила

Что сказал ранее Буряковский

Бизнесмен упомянул Ирину, рассказывая о начале карьеры своей жены в шоу-бизнесе.

Во время этого разговора муж артистки не только не назвал ее имени, но и позволил себе резкие оценки.

"Когда я ее увидел, я вообще не понимал, как такой человек может выглядеть и работать в шоубизнесе. Вообще не понимал", - заявил Буряковский.

Также он продолжил критику, когда его спросили о внешности бывшего продюсера певицы.

"Я не верил, что такие люди могут быть в шоубизнесе, настолько неприятные и внешне, и внутренне, и при этом еще и считать себя кем-то там. Она вела себя как королева, понимаешь, кроме всего прочего", - говорил Вадим.

Именно на эти слова публично ответила Розалия Романова. В своих соцсетях она подчеркнула, что не намерена больше молчать об истории сотрудничества с Поляковой и ее семьей.

"Сейчас меня зовут Розалия Романова. А когда я 5 лет была продюсером Ольги Поляковой, я была Ириной Ковальской... О том, как эта семейка уничтожила мою предыдущую жизнь, я рассказываю на своей странице. Без обвинений и претензий. Только факты, психоаналитический разбор и собственные интерпретации", - написала Романова.

Отдельно она прокомментировала упреки относительно своей внешности.

По словам женщины, в тот период она имела проблемы со здоровьем, которые влияли на ее вид, однако это никоим образом не сказывалось на профессиональных качествах.

"Да, у меня действительно не типичная внешность... Всю жизнь я боролась с лишним весом... Это гормональные проблемы, а не просто хороший аппетит... Но я всегда была энергичной и преданной своему делу, чем бы ни занималась", - подчеркнула женщина.

В интервью предприниматель также озвучил собственную версию завершения сотрудничества между Олей Поляковой и ее первым продюсером.

По его словам, артистка хотела разойтись с Ириной Ковальской мирно, хотя впоследствии, как он утверждает, якобы выяснилось, что продюсер "обворовывала" ее.

"Оля мне объяснила, что надо расходиться, потому что дядя - благодаря ему она попала в это все, а та ее тоже "развела". Она была должна ему деньги, дяде. И он сказал: "Хорошо, не отдавай деньги, занимайся Олей, будь продюсером". И он не просто дал ей возможность зарабатывать - она ее обворовывала. Это впоследствии выяснилось", - делился избранник исполнительницы.

На эту часть интервью Романова также отреагировала отдельно.

Она заявила, что годами не говорила об этой истории, потому что ей было страшно, но теперь решила публично озвучить свою позицию.

"Я молчала об этом много лет. Не потому, что не было, что сказать. А потому, что было слишком страшно. Сегодня я смотрю интервью, где человек открыто, спокойно, почти буднично и даже с улыбкой, рассказывает о событиях, которые когда-то перевернули мою жизнь", - высказалась экс-продюсер.

"О том, как "решались вопросы". Как прекращалось сотрудничество. Какими методами. И я понимаю: я больше не могу молчать. Потому что все, что я годами носила в себе - страх, давление, ощущение полной беззащитности и предательства - вдруг звучит вслух, причем, как веселая история", - добавила она.

По словам женщины, сотрудничество с Поляковой длилось пять лет, однако завершилось очень болезненно для нее. Она утверждает, что последствия тех событий чувствует до сих пор.

"Было разрушено все: мой бизнес, моя семья, моя жизнь. Последствия тех событий я чувствую до сих пор. Они оставили след, который невозможно стереть. И теперь, когда эта история звучит публично и цинично... Когда сам виновник тех событий говорит об этом открыто... И даже кичится этим, я больше не хочу быть той, кто молчит", - заявила Розалия.

Отдельно в этой истории упоминался и покойный муж Романовой Александр Ковальский, который был концертным директором Оли Поляковой.

В своем интервью Буряковский описал один из эпизодов конфликта.

"Я его ногами толкаю и он на ту стенку отъезжает, падает, встал, подбежал и сказал, чтобы она быстро подписала контракт", - сказал бизнесмен.

После этого экс-продюсер исполнительница в подписи к видео с упомянутым отрывком обвинила Буряковского в том, что он якобы довел ее мужа до инвалидности и смерти.

Она и в дальнейшем продолжает публиковать свою версию этой истории в соцсетях.

По состоянию на сейчас публичной реакции от Оли Поляковой и Вадима Буряковского на новые заявления Розалии Романовой не было.