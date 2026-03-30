"Вже наговорив, так наговорив": Полякова зі сцени висміяла скандальне інтерв’ю чоловіка

До цієї резонансної теми Полякова повернулася зі сцени після того, як публіка почала скандувати ім’я її чоловіка.

Тоді співачка жартома порівняла ситуацію з "перекислим компотом".

"Вадік... Мені поз'являлися в Threads пости: "язик як помело" і його фотографія. Вже наговорив, так наговорив. Кажу я вам так: закрийте їх за замком і тримайте вдома, - сказала артистка.

"Мій Вадік, як бабин компот в льоху, - він перекис і в якийсь день стрельнув", - додала вона.

Цей жарт викликав бурхливу реакцію в залі - глядачі одразу вибухнули сміхом.

Що відоме про скандальне інтерв’ю Буряківського

Підвищена увага до чоловіка співачки в соцмережах з’явилася після його розмови з Дмитром Гордоном.

У тому інтерв’ю він критично висловився про телеведучу Машу Єфросиніну та її чоловіка Тимура Хромаєва.

Зокрема, бізнесмен заявив, що ведуча нібито не є такою відкритою в реальному житті, як може здаватися, а Хромаєва назвав "мажором".

Раніше Оля Полякова вже коментувала слова чоловіка й публічно відмежувалася від його позиції.

Вона наголосила, що не підтримує таких висловлювань на адресу людей, про яких ішлося в інтерв’ю, та попросила вибачення у Маші Єфросиніної і її близьких.

Полякова з Єфросиніною, Хромаєвим та дітьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачка також зазначила, що щиро поважає подругу, а її родину вважає прикладом міцних і гідних стосунків.

Згодом артистка окремо порушила тему публічних заяв і підкреслила, що образливі слова на адресу близьких людей не можуть бути нормою.

У коментарях під її публікаціями думки підписників розділилися: одні підтримали співачку, інші висловили переконання, що подружжю варто з’ясовувати подібні речі без зайвої публічності.