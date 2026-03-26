"Просто хайпує". Полякова рознесла дружину Павліка та попередила про наслідки (відео)

18:11 26.03.2026 Чт
Артистка прокоментувала обурення, яке виникло через "укол адреналіну"
"Просто хайпує". Полякова рознесла дружину Павліка та попередила про наслідки (відео)

Співачка Оля Полякова втрутилася в скандал з концертом Віктора Павліка в Палаці "Україна". Вона засудила дії дружини артиста та концертної директорки Катерини Репяхової.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram співачки.

Що сказала Полякова про скандал з концертом Павліка

Раніше дружина народного артиста показала в сториз повідомлення від Олі, у якому вона підтримала ідею із застосуванням адреналіну під час виступу.

"От і Оля Полякова теж вважає, що треба було колоти Віктору адреналін, щоб зазвучати. Не знала, що в неї медична освіта, щоб такі поради давати", - написала вона.

Саме відмова від "уколу" стала однією з причин перепалки Катерини з худкерівником закладу Сергієм Перманом.

&quot;Просто хайпує&quot;. Полякова рознесла дружину Павліка та попередила про наслідки (відео)Що написала Полякова дружині Павліка (скриншот)

Згодом співачка відповіла на обурення. Вона дала зрозуміти, що страхи через використання адреналіну є перебільшеними.

"Побачила багато новин про те, що я підтримала ідею вколоти в зв'язки Павліку адреналін. Всі, хто дотичний до вокалу, знають, що адреналін ніхто не коле. Його поливають на голосові зв'язки, щоб судини звузились і зэявився голос, спів. Це абсолютно нешкідлива процедура", - пояснила Оля.

Вона вважає, що Репяхова використала цю ситуацію для створення скандалу та привернення уваги.

"Оця жіночка - жінка Павліка - просто хайпує на цій історії. Хто дуже переживає за серце Павліка, як ви думаєте, скандал, який вона влаштувала, на нього не впливає?" - зазначила співачка.

Крім того, Полякова не змовчала щодо рішення блогерки опублікувати особисте листування з нею.

"І ще одне. Якщо ви викладаєте особисте листування, то будьте готові отримати..." - додала вона.

Що відомо про скандал навколо виступу Павліка

Вже майже тиждень мережа гуде про інцидент на концерті артиста. У дружини співачка виник конфлікт з художнім керівником Сергієм Перманом. Останній дозволив собі грубі та агресивні висловлювання в бік концертної директорки.

Павлік підтримав дружину і поскаржився на створення неприйнятних умов для роботи, зокрема на зупинку концерту без об'єктивних причин. За словами співака, він перебував у робочій формі і не мав жодного фізичного дискомфорту.

"Відбулося публічне приниження, психологічний тиск та неприпустимі висловлювання, зокрема у бік моєї дружини. Фрази на кшталт "твоє місце вдома" є проявом дискримінації та не мають нічого спільного з повагою ні до людини, ні до професії", - додав він.

Сама Катерина згодом опублікувала допис, в якому показала записи з висловлюваннями художнього керівника.


Перман у відповідь назвав родину професійними провокаторами та закликав з ними не зв'язуватися.

Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
