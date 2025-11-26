ua en ru
Ср, 26 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Саліванчук зізналася, чому залишається з дітьми в Україні під час війни

Середа 26 листопада 2025 12:23
UA EN RU
Саліванчук зізналася, чому залишається з дітьми в Україні під час війни Анна Саліванчук із синами (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
Автор: Катерина Собкова

Українська акторка Анна Саліванчук відверто розповіла, чому, попри щоденні обстріли та проблеми зі світлом, навіть не розглядає можливість виїхати з країни разом зі своїми синами - 10-річним Глібом і 5-річним Микитою.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Чому Саліванчук не вивозить дітей під час війни

Вона зізналася, що такі думки могли б виникнути тільки на початку повномасштабного вторгнення, але за останні чотири роки вона жодного разу не залишила Україну і зараз цього робити не збирається.

"Я дуже великий патріот своєї країни, як виявилося, якщо чесно - навіть не знала цього до повномасштабної війни", - зазначила Анна.

За словами актриси, у цей непростий час вона стала ще більшим патріотом, ніж могла уявити.

"Для мене це було б якоюсь зрадою. Я нікого не засуджую, але сама б не змогла кудись поїхати. Моє життя тут, я маю відчувати все як є", - пояснила Саліванчук.

Саліванчук зізналася, чому залишається з дітьми в Україні під час війниАктриса із синами (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Зірка також розповіла, що живе з дітьми на 24 поверсі й під час повітряних тривог не спускається в укриття.

"Ми живемо на 24 поверсі, в укриття я не спускаюся. Я люблю своїх дітей і вірю в те, що ми будемо жити довго, і все буде добре", - розповіла вона.

Вона зізналася, що вірить у майбутнє і зберігає позитив, а для комфорту сім'ї встановила інвертор і батарею.

"Єдине, що зробила, це купила собі інвертор, поставила батарею. Ось зараз немає світла, а в мене є, всі щасливі. І газова плита, яка готує котлетки та сирники моїм дітям", - додала актриса.

Саліванчук зізналася, чому залишається з дітьми в Україні під час війниСаліванчук та її сини (фото надано актрисою)

Як Анна Саліванчук виховує дітей

Актриса відверто розповіла і про свої підходи до виховання синів. За її словами, вона поєднує метод "батога і пряника", адже змушена бути та суворою, і м'якою водночас.

Саліванчук зізнається, що не допускає фізичних покарань, але іноді підвищує голос, хоча сама цього щиро не любить.

"Підняти руку - ніколи не підніму, підняти голос - на жаль, доводиться. Я дуже цього не люблю. Постійно їм потім кажу, що я терпіти себе не можу за те, що кричу. Я себе дратую в цьому стані, коли мене до нього доводять", - зізналася Анна.

Водночас Саліванчук зазначає, що її сини - найкращі, і їхня взаємна любов допомагає їй робити все можливе, щоб діти росли щасливими.

"Як кожна мама може сказати, найкращі сини. Вони мене обожнюють, я обожнюю їх, усе роблю для того, щоб вони були щасливі", - наголосила акторка.

Саліванчук зізналася, чому залишається з дітьми в Україні під час війниСаліванчук із синами (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Анна Саливанчук Зірки шоу-бізнесу Актори
Новини
Трамп заперечує, що встановлював дедлайн для укладення "мирної угоди" щодо України
Трамп заперечує, що встановлював дедлайн для укладення "мирної угоди" щодо України
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України