Саліванчук зізналася, чому залишається з дітьми в Україні під час війни
Українська акторка Анна Саліванчук відверто розповіла, чому, попри щоденні обстріли та проблеми зі світлом, навіть не розглядає можливість виїхати з країни разом зі своїми синами - 10-річним Глібом і 5-річним Микитою.
Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.
Чому Саліванчук не вивозить дітей під час війни
Вона зізналася, що такі думки могли б виникнути тільки на початку повномасштабного вторгнення, але за останні чотири роки вона жодного разу не залишила Україну і зараз цього робити не збирається.
"Я дуже великий патріот своєї країни, як виявилося, якщо чесно - навіть не знала цього до повномасштабної війни", - зазначила Анна.
За словами актриси, у цей непростий час вона стала ще більшим патріотом, ніж могла уявити.
"Для мене це було б якоюсь зрадою. Я нікого не засуджую, але сама б не змогла кудись поїхати. Моє життя тут, я маю відчувати все як є", - пояснила Саліванчук.
Актриса із синами (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
Зірка також розповіла, що живе з дітьми на 24 поверсі й під час повітряних тривог не спускається в укриття.
"Ми живемо на 24 поверсі, в укриття я не спускаюся. Я люблю своїх дітей і вірю в те, що ми будемо жити довго, і все буде добре", - розповіла вона.
Вона зізналася, що вірить у майбутнє і зберігає позитив, а для комфорту сім'ї встановила інвертор і батарею.
"Єдине, що зробила, це купила собі інвертор, поставила батарею. Ось зараз немає світла, а в мене є, всі щасливі. І газова плита, яка готує котлетки та сирники моїм дітям", - додала актриса.
Саліванчук та її сини (фото надано актрисою)
Як Анна Саліванчук виховує дітей
Актриса відверто розповіла і про свої підходи до виховання синів. За її словами, вона поєднує метод "батога і пряника", адже змушена бути та суворою, і м'якою водночас.
Саліванчук зізнається, що не допускає фізичних покарань, але іноді підвищує голос, хоча сама цього щиро не любить.
"Підняти руку - ніколи не підніму, підняти голос - на жаль, доводиться. Я дуже цього не люблю. Постійно їм потім кажу, що я терпіти себе не можу за те, що кричу. Я себе дратую в цьому стані, коли мене до нього доводять", - зізналася Анна.
Водночас Саліванчук зазначає, що її сини - найкращі, і їхня взаємна любов допомагає їй робити все можливе, щоб діти росли щасливими.
"Як кожна мама може сказати, найкращі сини. Вони мене обожнюють, я обожнюю їх, усе роблю для того, щоб вони були щасливі", - наголосила акторка.
Саліванчук із синами (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
