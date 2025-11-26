Саліванчук зізналася, чому залишається з дітьми в Україні під час війни

Українська акторка Анна Саліванчук відверто розповіла, чому, попри щоденні обстріли та проблеми зі світлом, навіть не розглядає можливість виїхати з країни разом зі своїми синами - 10-річним Глібом і 5-річним Микитою.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Чому Саліванчук не вивозить дітей під час війни

Вона зізналася, що такі думки могли б виникнути тільки на початку повномасштабного вторгнення, але за останні чотири роки вона жодного разу не залишила Україну і зараз цього робити не збирається.

"Я дуже великий патріот своєї країни, як виявилося, якщо чесно - навіть не знала цього до повномасштабної війни", - зазначила Анна.

За словами актриси, у цей непростий час вона стала ще більшим патріотом, ніж могла уявити.

"Для мене це було б якоюсь зрадою. Я нікого не засуджую, але сама б не змогла кудись поїхати. Моє життя тут, я маю відчувати все як є", - пояснила Саліванчук.

Актриса із синами (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Зірка також розповіла, що живе з дітьми на 24 поверсі й під час повітряних тривог не спускається в укриття.

"Ми живемо на 24 поверсі, в укриття я не спускаюся. Я люблю своїх дітей і вірю в те, що ми будемо жити довго, і все буде добре", - розповіла вона.

Вона зізналася, що вірить у майбутнє і зберігає позитив, а для комфорту сім'ї встановила інвертор і батарею.

"Єдине, що зробила, це купила собі інвертор, поставила батарею. Ось зараз немає світла, а в мене є, всі щасливі. І газова плита, яка готує котлетки та сирники моїм дітям", - додала актриса.

Саліванчук та її сини (фото надано актрисою)

Як Анна Саліванчук виховує дітей

Актриса відверто розповіла і про свої підходи до виховання синів. За її словами, вона поєднує метод "батога і пряника", адже змушена бути та суворою, і м'якою водночас.

Саліванчук зізнається, що не допускає фізичних покарань, але іноді підвищує голос, хоча сама цього щиро не любить.

"Підняти руку - ніколи не підніму, підняти голос - на жаль, доводиться. Я дуже цього не люблю. Постійно їм потім кажу, що я терпіти себе не можу за те, що кричу. Я себе дратую в цьому стані, коли мене до нього доводять", - зізналася Анна.

Водночас Саліванчук зазначає, що її сини - найкращі, і їхня взаємна любов допомагає їй робити все можливе, щоб діти росли щасливими.

"Як кожна мама може сказати, найкращі сини. Вони мене обожнюють, я обожнюю їх, усе роблю для того, щоб вони були щасливі", - наголосила акторка.

Саліванчук із синами (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)