Звезда фильма "Ты - космос" о военной службе: "Уже не в боевом подразделении"

Четверг 27 ноября 2025 23:18
Звезда фильма "Ты - космос" о военной службе: "Уже не в боевом подразделении" Владимир Кравчук (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Владимир Кравчук, исполнивший главную роль в фильме "Ты - космос", раскрыл новые подробности о военной службе. Актер уже не в боевом подразделении, но продолжает работать на благо войска.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий Кравчука YouTube-проекту "Наодинці".

Что сказал Кравчук из "Ты - космос" о военной службе

Актер ответил на вопрос, служит ли сейчас. Когда началась война, он в течение полутора лет был пулеметчиком, а затем стал военным корреспондентом.

"Сейчас я действительно спецкор на Армия TV", - отметил он.

Кравчук также поделился, трудно ли было совмещать службу и актерство.

"К сожалению, условия службы, хотя я уже не в боевом подразделении непосредственно... За весь этот период два раза сыграл в театре. В этом году один раз и в прошлом. Ну, очень трудно подгадать условия службы. Это должен быть вечер какой-то, внеслужебное время", - поделился он.

Звезда фильма &quot;Ты - космос&quot; о военной службе: &quot;Уже не в боевом подразделении&quot;Владимир Кравчук о военной службе (фото: instagram.com/dobruyshtorm)

Ранее в интервью РБК-Украина актер признался, как ему удалось отпроситься на съемки фильма "Ты - космос".

"Когда ты военный, у тебя единственный вариант - взять отпуск. У меня еще на тот момент было 10 неиспользованных дней, и я их взял для того, чтобы сняться", - сказал он.

Несмотря на плотный график, съемки стали своеобразным отдыхом для актера.

"Это была такая смена деятельности, которая дала очень хорошо отдохнуть. Я снова нырнул в мир кино, поэтому это был действительно приятный и наполняющий отдых", - признался Кравчук.

Звезда фильма &quot;Ты - космос&quot; о военной службе: &quot;Уже не в боевом подразделении&quot; Как Кравчук отпросился на съемки фильма (фото: instagram.com/dobruyshtorm)

Что известно о "Ты - космос"

Это украинская научно-фантастическая драма режиссера Павла Острикова, которая вышла в прокат в ноябре 2025 года.

Фильм рассказывает историю космического дальнобойщика Андрея Мельника, который становится единственным выжившим после взрыва Земли.

Вдруг он получает сигнал от француженки Катрин и, несмотря на расстояние и опасность, отправляется на ее спасение.

Главную роль сыграл Владимир Кравчук, а робота-помощника озвучил Леонид Попадько.

Вас также может заинтересовать:

