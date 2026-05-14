Забарний разом із ПСЖ виграв чемпіонат Франції: він став першим українцем, кому це вдалося

00:14 14.05.2026 Чт
3 хв
Столичний клуб тріумфував у Лізі 1 за тур до фінішу
aimg Андрій Костенко
Ілля Забраний – перший вітчизняний чемпіон Франції (фото: Getty Images)
Столичний ПСЖ з українцем Іллею Забарним у складі достроково виграв чемпіонат Франції. Вітчизняний футболіст вийшов на вирішальний матч у старті та провів на полі всі 90 хвилин.

РБК-Україна з посиланням на результати Ліги 1.

Як пройшов "золотий" матч

У 33-му турі команда Луїса Енріке зустрічалася з головним конкурентом у суперечці за чемпіонство – "Лансом". Столичній команди достатньо було не програти, щоб забезпечити собі тріумф.

Проте парижани мінімальним завданням не обмежилися. Вони виграли поєдинок з рахунком 2:0, завдяки голам грузинського легіонера Хвічі Кварацхелії та Ібрагіма Мбає. Таким чином, за тур до фінішу перевага ПСЖ над конкурентом сягнула шести пунктів.

Для парижан цей титул став 14-м в історії, що є новим рекордом турніру. Друге місце в топі посідає "Сент-Етьєн" з десятьма титулами.

Тріумф Забарного

Український захисник підписав контракт із парижанами влітку 2025 року. Термін дії угоди – п'ять років. Сума склала 67 мільйонів євро, включно з бонусами. Це зробило Забарного найдорожчим українським захисником в історії, а також одним із найдорожчих центрбеків загалом.

У першому сезоні у Франції українець взяв участь у 27-ми матчах, у яких забив 1 гол. Він загалом відіграв 2297 хвилин – це другий показник у команді.

"Золото" Ліги 1 сезону-2025/26 – другий чемпіонський титул у кар'єрі футболіста. Раніше він перемагав у чемпіонаті України у складі київського "Динамо" у сезоні-2020/21.

Що відомо про ПСЖ

ПСЖ або "Парі Сен-Жермен" (від назви столиці Франції та району Сен-Жермен) з'явився у 1970 році після об'єднання двох клубів – "Париж" та "Стад Сен-Жермен".

Уже в своєму першому професійному сезоні ПСЖ вийшов до Ліги 1, але в сезоні-1971/72 опинився у кризі – через розбіжності в керівництві клуб розділився на два: "Париж" і "Парі Сен-Жермен". Останній був відправлений до третього дивізіону французького футболу.

Втім, ПСЖ швидко повернувся в еліту – вже в сезоні-1974/75 клуб знову грав у Лізі 1 і з того часу жодного разу її не залишав.

Перший трофей ПСЖ здобув у сезоні-1981/82 – Кубок Франції. Наступного року парижани повторили цей успіх, до того ж вперше увійшли до трійки призерів Ліги 1, ставши третіми, і дебютували в єврокубках. А в 1986 році команда вперше стала чемпіоном Франції.

Справжнім гегемоном французького футболу парижани стали, починаючи з 2011 року, коли 70 % акцій клубу купив фонд Qatar Sports Investments. З того часу ПСЖ здобув 12 чемпіонств зі своїх 14-ти. А також у 2025 році переміг у Лізі чемпіонів.

Сотні дронів, удари по Закарпаттю і попередження ГУР: головне про масовану атаку РФ
Сотні дронів, удари по Закарпаттю і попередження ГУР: головне про масовану атаку РФ
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес