Вплив Вільяма та Кейт зросте у 2026 році: що зміниться для майбутніх короля та королеви

Нові ролі принца Вільяма та Кейт Міддлтон у 2026 році

З весни 2026 року принц і принцеса Уельські офіційно надаватимуть престижні королівські ордери (Royal Warrants) компаніям та приватним особам, які постачають їхній родині певний продукт або послугу.

Спеціальні титули пара отримала ще раніше цього року за рішенням короля Чарльза III. Тепер майбутній король і королева Великої Британії поступово розширюють свої коло обов'язки та вплив в межах підготовки до майбутніх ролей на чолі монархії.

Вони зможуть публічно визнавати та підтримувати бренди, якими користується королівська родина. Королівський ордер може бути наданий компанії або особі, яка постачала товари чи надавала послуги Королівському двору на регулярній та постійній основі щонайменше протягом п'яти з останніх семи років.

Кейт і Вільям надаватимуть королівські ордери (фото: Getty Images)

Яка вигода для брендів

Отримання цього ордеру означає, що продукт або послуга відповідають стандартам якості королівської родини, надійності й репутації. Вони визнаються "обраними".

Для бізнесу це не лише престиж, а й потужний іміджевий інструмент. Так, у комунікації з клієнтами можна буде використовувати королівську символіку.

Після сходження на трон у 2022 році король Чарльз III разом з королевою Каміллою вже активно користуються цими повноваженнями. Вони надали королівські ордери бренду імбирного елю Schweppes, косметичній компанії Heaven Health and Beauty, а також майже 600 іншим постачальникам.

Король Чарльз III та королева Камілла (фото: Getty Images)

Нагадаємо, першим у черзі на престол є принц Вільям, а вже за ним ідуть принц Джордж, принцеса Шарлотта, принц Луї. Далі - Принц Гаррі та його діти.

