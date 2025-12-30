Влияние Уильяма и Кейт возрастет в 2026 году: что изменится для будущих короля и королевы

Новые роли принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2026 году

С весны 2026 года принц и принцесса Уэльские официально будут предоставлять престижные королевские ордера (Royal Warrants) компаниям и частным лицам, которые поставляют их семье определенный продукт или услугу.

Специальные титулы пара получила еще раньше в этом году по решению короля Чарльза III. Теперь будущий король и королева Великобритании постепенно расширяют свои круг обязанностей и влияние в рамках подготовки к будущим ролям во главе монархии.

Они смогут публично признавать и поддерживать бренды, которыми пользуется королевская семья. Королевский ордер может быть предоставлен компании или лицу, которое поставляло товары или оказывало услуги Королевскому двору на регулярной и постоянной основе по меньшей мере в течение пяти из последних семи лет.

Кейт и Уильям будут предоставлять королевские ордера (фото: Getty Images)

Какая выгода для брендов

Получение этого ордера означает, что продукт или услуга соответствуют стандартам качества королевской семьи, надежности и репутации. Они признаются "избранными".

Для бизнеса это не только престиж, но и мощный имиджевый инструмент. Так, в коммуникации с клиентами можно будет использовать королевскую символику.

После восшествия на трон в 2022 году король Чарльз III вместе с королевой Камиллой уже активно пользуются этими полномочиями. Они предоставили королевские ордера бренду имбирного эля Schweppes, косметической компании Heaven Health and Beauty, а также почти 600 другим поставщикам.

Король Чарльз III и королева Камилла (фото: Getty Images)

Напомним, первым в очереди на престол является принц Уильям, а уже за ним следуют принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи. Далее - Принц Гарри и его дети.

