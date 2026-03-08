ua en ru
Вперше в історії? Калініна та Олійникова розіграли титул: дивіться, хто став чемпіонкою

14:29 08.03.2026 Нд
2 хв
Ці дівчата не жаліли ні себе, ні ракетки. Статистика просто шокує
aimg Катерина Урсатій
Вперше в історії? Калініна та Олійникова розіграли титул: дивіться, хто став чемпіонкою Ангеліна Калініна (фото: Getty Images)

Ангеліна Калініна тріумфувала на турнірі Megasaray Hotels Open, обігравши у фіналі співвітчизницю Олександру Олійникову. Напружене протистояння на ґрунті тривало майже три години та завершилося перемогою досвідченішої тенісистки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Читайте також: Українки підкорюють США: камбек Костюк після травми та битва Світоліної шокували фанатів

Деталі фінального протистояння

Вирішальна зустріч на кортах Анталії перетворилася на справжній марафон, що тривав 2 години 46 хвилин.

Обидві спортсменки демонстрували безкомпромісну боротьбу, постійно перехоплюючи ініціативу на повільному покритті.

Доля трофею визначилася лише у третьому сеті, де Калініна зуміла дотиснути опонентку - 6:3, 3:6, 6:2.

Статистика матчу свідчить про значну психологічну стійкість Ангеліни. Попри три подвійні помилки, вона реалізувала 5 брейк-поінтів.

Натомість Олійникова, яка мала статус першої сіяної, припустилася 6 помилок на подачі та змогла конвертувати у гейми лише 3 з 18 можливостей для брейку.

Турнірні здобутки та прогрес у рейтингу

Для Калініної цей титул став третім у кар'єрі на турнірах серії WTA 125.

Примітно, що рівно тиждень тому вона вже грала у фіналі на цій же локації, проте тоді поступилася японській тенісистці.

Цього разу успіх в Анталії дозволить Ангеліні суттєво покращити своє становище та повернутися до топ-150 світового рейтингу.

Олександра Олійникова, попри поразку у фіналі, також має привід для оптимізму. Оновлений рейтинг WTA зафіксує її особистий рекорд - українка вперше у кар'єрі підніметься у першу сімдесятку найкращих тенісисток планети.

Раніше ми розповіли, як Дарія Снігур здобула перший титул WTA в кар'єрі.

