Впервые в истории? Калинина и Олейникова разыграли титул: смотрите, кто стал чемпионкой

14:29 08.03.2026 Вс
2 мин
Эти девушки не жалели ни себя, ни ракетки. Статистика просто шокирует
aimg Екатерина Урсатий
Впервые в истории? Калинина и Олейникова разыграли титул: смотрите, кто стал чемпионкой Ангелина Калинина (фото: Getty Images)

Ангелина Калинина торжествовала на турнире Megasaray Hotels Open, обыграв в финале соотечественницу Александру Олейникову. Напряженное противостояние на грунте длилось почти три часа и завершилось победой более опытной теннисистки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Детали финального противостояния

Решающая встреча на кортах Анталии превратилась в настоящий марафон, длившийся 2 часа 46 минут.

Обе спортсменки демонстрировали бескомпромиссную борьбу, постоянно перехватывая инициативу на медленном покрытии.

Судьба трофея определилась лишь в третьем сете, где Калинина сумела дожать оппонентку - 6:3, 3:6, 6:2.

Статистика матча свидетельствует о значительной психологической устойчивости Ангелины. Несмотря на три двойные ошибки, она реализовала 5 брейк-поинтов.

Зато Олейникова, которая имела статус первой сеяной, допустила 6 ошибок на подаче и смогла конвертировать в геймы только 3 из 18 возможностей для брейка.

Турнирные достижения и прогресс в рейтинге

Для Калининой этот титул стал третьим в карьере на турнирах серии WTA 125.

Примечательно, что ровно неделю назад она уже играла в финале на этой же локации, однако тогда уступила японской теннисистке.

На этот раз успех в Анталии позволит Ангелине существенно улучшить свое положение и вернуться в топ-150 мирового рейтинга.

Александра Олейникова, несмотря на поражение в финале, также имеет повод для оптимизма. Обновленный рейтинг WTA зафиксирует ее личный рекорд - украинка впервые в карьере поднимется в первую семерку лучших теннисисток планеты.

