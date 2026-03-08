Українки підкорюють США: камбек Костюк після травми та битва Світоліної шокували фанатів

Українські тенісистки Марта Костюк та Еліна Світоліна подолали бар’єр другого кола на турнірі серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Впевнений камбек Марти Костюк після травми

Марта Костюк, яка посідає 28-му позицію у світовому рейтингу, успішно повернулася на корт після тривалої паузи.

Українка не виступала півтора місяця через пошкодження ноги, отримане ще на Australian Open.

Попри відсутність ігрової практики, Марта не залишила шансів американці Тейлор Таунсенд (WTA 87).

Зустріч тривала 1 годину 18 хвилин. Костюк з перших геймів захопила ініціативу, диктуючи умови на корті.

Хоча Таунсенд підходила до матчу у гарній формі після фіналу в Остіні, протистояти агресивному стилю українки вона не змогла.

Підсумковий рахунок - 6:3, 6:2 на користь Марти.

За час поєдинку Костюк реалізувала 5 брейк-пойнтів та один раз подала навиліт. Ця перемога стала для неї другою у двох очних протистояннях з американкою.

У наступному раунді на Марту чекає серйозне випробування - матч проти третьої ракетки світу Єлени Рибакіної.

Виснажлива дуель Світоліної проти досвідченої німкені

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 9) також пробилася до третього раунду "тисячника", проте її шлях виявився значно складнішим.

У матчі другого кола Еліна зустрілася з 38-річною представницею Німеччини Лаурою Зігемунд (WTA 55). Протистояння розтягнулося на 2 години 34 хвилини.

Світоліна потужно розпочала першу партію (3:0), але через серію невимушених помилок дозволила суперниці повернутися в гру.

Долю сету вирішив тай-брейк, де українка виявилася холоднокровнішою. Другий сет залишився за Зігемунд, яка з п'ятої спроби реалізувала сет-пойнт.

У вирішальній партії тенісистки влаштували справжній обмін брейками.

Світоліна зуміла взяти на одну подачу суперниці більше і завершила матч на свою користь. Статистика українки: 4 ейси, 4 подвійні помилки та 4 реалізовані брейки.

Результати матчів 8 березня:

Марта Костюк (Україна) - Тейлор Таунсенд (США) - 6:3, 6:2

Еліна Світоліна (Україна) - Лаура Зігемунд (Німеччина) - 7:6(5), 4:6, 6:3

Що далі для українок в Індіан-Веллсі?

Завдяки цим перемогам Україна зберігає двох представниць в основній сітці турніру з призовим фондом понад 9,4 млн доларів.

Еліна Світоліна у третьому колі змагатиметься з американкою Ешлін Крюгер (WTA 82).

Водночас Даяна Ястремська вже припинила боротьбу на турнірі, поступившись у своєму матчі.