Перший титул WTA в кар'єрі: Снігур сенсаційно розгромила лідерку посіву на турнірі в Португалії

Неділя 22 лютого 2026 16:08
Перший титул WTA в кар'єрі: Снігур сенсаційно розгромила лідерку посіву на турнірі в Португалії Дарія Снігур (фото: instagram.com/snigur_27)
Автор: Андрій Костенко

Шоста ракетка України Дарія Снігур стала переможницею турніру серії WTA 125 в португальському Оейраші. У фінальному поєдинку киянка не залишила шансів першій сіяній турніру, переписавши власну спортивну біографію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат фіналу.

Читайте також: Світоліна вперше програла фінал "тисячника": несподіваний поворот у Дубаї

WTA 125. Оейраш. Фінал

Дарія Снігур (Україна) – Вікторія Голубіч (Швейцарія) – 6:3, 6:3

Розгром фаворитки та реванш

У вирішальному матчі за титул Снігур (№133 WTA) зійшлася з досвідченою швейцаркою Вікторією Голубіч, яка посідає 88-ме місце у світовому рейтингу. Попри статус аутсайдера у букмекерів, Снігур домінувала на корті протягом усього поєдинку, що тривав 1 годину 25 хвилин.

Обидва сети завершилися з ідентичним рахунком – 6:3, 6:3. Ключовим моментом став другий сет: за рахунку 2:2 Дарія реалізувала брейк-поїнт, а згодом вистояла у виснажливому восьмому геймі, дотиснувши суперницю.

Ця перемога стала для українки першою в очних протистояннях із Голубіч – дві попередні зустрічі у 2021 та 2022 роках були за швейцаркою.

Історичний успіх Снігур

Трофей в Оейраші став для Дарії першим титулом на рівні WTA у кар'єрі.

За перемогу на турнірі з призовим фондом 115 тисяч доларів Снігур отримає 13 480 євро. Окрім фінансової винагороди, українка заробила 125 рейтингових очок. Це дозволить їй значно покращити своє становище в оновленому реєстрі WTA, піднявшись із 133-ї на 115-ту позицію.

Раніше ми писали, як удар Марти Костюк визнали найкращим у січні за версією WTA.

