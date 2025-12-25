Вордлі став першим номером у рейтингу хевівейтерів: на якому місці Усик

Вершина Вордлі, виліт Ф'юрі та Паркера

Вордлі став першим номером через два місяці після гучної перемоги над Джозефом Паркером та отримання статусу повноцінного чемпіона світу, після того, як від титулу відмовився Олександр Усик.

Раніше британець зробив стрімкий стрибок із шостої позиції на другу, поступаючись лише співвітчизнику Тайсону Ф'юрі. Втім, через річну відсутність у ринзі Ф'юрі був виключений з рейтингу відповідно до регламенту видання.

Окрім Ф'юрі, зі списку вибув і Джозеф Паркер – після того, як стало відомо про його позитивний допінг-тест. Вакантні позиції у топ-10 зайняли американський проспект Річард Торрес та колишній чемпіон крузервейту Мурат Гассієв.

Де Усик

Український володар титулів WBC, WBA та IBF не входить до рейтингової десятки. Він як і раніше є володарем поясу чемпіона світу за версією журналу.

Цей титул Олександр офіційно отримав у серпні 2022 року – після другої перемоги над Ентоні Джошуа. С того часу українець спостерігає за перестановками у списку топів з висоти свого положення.

Топ-10 боксерів суперважкої ваги від The Ring:

Чемпіон: Олександр Усик (Україна)

(2). Фабіо Вордлі (Велика Британія) (3). Агіт Кабаєл (Німеччина) (5). Даніель Дюбуа (Велика Британія) (6). Філіп Хрговіч (Хорватія) (7). Чжан Чжилей (Китай) (8). Мартін Баколе (ДР Конго) (9). Мозес Ітаума (Велика Британія) (10). Ефе Аджагба (Нігерія) (-). Річард Торрес (США) (-). Мурат Гассієв

"Не можу повірити": реакція Вордлі

Сам Вордлі зізнався, що ще кілька років тому навіть не мріяв про лідерство у престижному рейтингу.

"Я дивлюся на рейтинг, бачу себе на вершині і не можу повірити. Колись я думав, що буде чудово піднятися хоча б на сьоме чи п'яте місце. Але я продовжував працювати і рухатися вперед. Тепер я номер один і думаю: "Ого, я все зробив правильно", - цитує британця The Ring.