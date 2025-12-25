ua en ru
Фінальний рейтинг топ-боксерів від The Ring: змінилася позиція Усика

Четвер 25 грудня 2025 10:21
Автор: Андрій Костенко

Авторитетний боксерський журнал The Ring представив оновлену версію рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (pound-for-pound). У топ-10 відбулося декілька ключових змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт видання.

Усик повернув лідерство

Після відходу абсолютного чемпіона у трьох дивізіонах Теренса Кроуфорда зник і формальний сенс його перебування у рейтингу P4P. Американець очолював список The Ring, тож усі боксери, які розташовувалися нижче, піднялися на одну сходинку.

У підсумку перше місце рейтингу знову посів українець Олександр Усик – непереможений чемпіон світу у надважкій вазі.

Дебютант у топ-10

Знаковою подією став дебют у топ-10 Оскара Колласо. 28-річний пуерториканець, який володіє чемпіонськими поясами WBA та WBO у мінімальній вазі, вперше увійшов до топ-10 рейтингу The Ring, посівши десяту позицію.

Топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring:

  1. (2). Олександр Усик (Україна, надважка вага – 24-0, 15 KO)
  2. (3). Наоя Іноуе (Японія, друга легша – 31-0, 27 KO)
  3. (4). Джессі Родрігес (США, друга найлегша – 23-0, 16 KO)
  4. (5). Дмитрій Бівол (напівважка – 24-1, 12 KO)
  5. (6). Артур Бетербієв (напівважка – 21-1, 20 KO)
  6. (7). Дзунто Накатані (Японія, найлегша – 31-0, 24 KO)
  7. (8). Шакур Стівенсон (США, легка – 24-0, 11 KO)
  8. (9), Давід Бенавідес (США, напівважка – 30-0, 24 KO)
  9. (10). Девін Хейні (США, напівсередня – 33-0, 15 KO)
  10. (-). Оскар Колласо (Пуерто-Ріко, мінімальна – 13-0, 10 KO)

Усик залишається єдиним представником надважкої вагової категорії в рейтингу The Ring. Востаннє інший хевівейтер – британець Тайсон Ф'юрі – входив до десятки у 2022 році.

Раніше ми повідомляли, хто очолив оновлений список IBF і претендує на пояс Усика.

Також дізнайтеся, як Усик передав Джошуа подарунок від українських військових.

