Фінальний рейтинг топ-боксерів від The Ring: змінилася позиція Усика
Авторитетний боксерський журнал The Ring представив оновлену версію рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (pound-for-pound). У топ-10 відбулося декілька ключових змін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт видання.
Усик повернув лідерство
Після відходу абсолютного чемпіона у трьох дивізіонах Теренса Кроуфорда зник і формальний сенс його перебування у рейтингу P4P. Американець очолював список The Ring, тож усі боксери, які розташовувалися нижче, піднялися на одну сходинку.
У підсумку перше місце рейтингу знову посів українець Олександр Усик – непереможений чемпіон світу у надважкій вазі.
Дебютант у топ-10
Знаковою подією став дебют у топ-10 Оскара Колласо. 28-річний пуерториканець, який володіє чемпіонськими поясами WBA та WBO у мінімальній вазі, вперше увійшов до топ-10 рейтингу The Ring, посівши десяту позицію.
Топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring:
- (2). Олександр Усик (Україна, надважка вага – 24-0, 15 KO)
- (3). Наоя Іноуе (Японія, друга легша – 31-0, 27 KO)
- (4). Джессі Родрігес (США, друга найлегша – 23-0, 16 KO)
- (5). Дмитрій Бівол (напівважка – 24-1, 12 KO)
- (6). Артур Бетербієв (напівважка – 21-1, 20 KO)
- (7). Дзунто Накатані (Японія, найлегша – 31-0, 24 KO)
- (8). Шакур Стівенсон (США, легка – 24-0, 11 KO)
- (9), Давід Бенавідес (США, напівважка – 30-0, 24 KO)
- (10). Девін Хейні (США, напівсередня – 33-0, 15 KO)
- (-). Оскар Колласо (Пуерто-Ріко, мінімальна – 13-0, 10 KO)
Усик залишається єдиним представником надважкої вагової категорії в рейтингу The Ring. Востаннє інший хевівейтер – британець Тайсон Ф'юрі – входив до десятки у 2022 році.
