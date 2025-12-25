Уордли стал первым номером в рейтинге хевивейтеров: на каком месте Усик

Вслед за рейтингом лучших боксеров мира независимо от весовой категории, журнал The Ring обновил список топов супертяжелого дивизиона. Впервые в карьере номером один стал британец Фабио Уордли - обладатель пояса WBO.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт издания.
Уордли стал первым номером через два месяца после громкой победы над Джозефом Паркером и получения статуса полноценного чемпиона мира, после того, как от титула отказался Александр Усик.
Ранее британец сделал стремительный скачок с шестой позиции на вторую, уступая лишь соотечественнику Тайсону Фьюри. Впрочем, из-за годового отсутствия в ринге Фьюри был исключен из рейтинга в соответствии с регламентом издания.
Кроме Фьюри, из списка выбыл и Джозеф Паркер - после того, как стало известно о его положительном допинг-тесте. Вакантные позиции в топ-10 заняли американский проспект Ричард Торрес и бывший чемпион крузервейта Мурат Гассиев.
Украинский обладатель титулов WBC, WBA и IBF не входит в рейтинговую десятку. Он по-прежнему является обладателем пояса чемпиона мира по версии журнала.
Этот титул Александр официально получил в августе 2022 года - после второй победы над Энтони Джошуа. С тех пор украинец наблюдает за перестановками в списке топов с высоты своего положения.
Топ-10 боксеров супертяжелого веса от The Ring:
Сам Уордли признался, что еще несколько лет назад даже не мечтал о лидерстве в престижном рейтинге.
"Я смотрю на рейтинг, вижу себя на вершине и не могу поверить. Когда-то я думал, что будет прекрасно подняться хотя бы на седьмое или пятое место. Но я продолжал работать и двигаться вперед. Теперь я номер один и думаю: "Ого, я все сделал правильно", - цитирует британца The Ring.
