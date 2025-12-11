Винник сказав, хто "прибрав" його із соцмереж: мільйон підписників зник за секунду

На початку повномасштабного вторгнення Олег Винник раптово втратив доступ до своїх сторінок в соцмережах. Як з'ясувалося, близька людина відібрала в нього акаунти в YouTube, Instagram та Facebook.

Куди зникли соцмережі Винника

В один момент артист не зміг зайти на свої офіційні сторінки в соцмережах, які налічували до мільйона підписників. Згодом він був змушений створити нові акаунти, щоб підтримувати зв'язок з прихильниками.

"Куди поділися? Їх просто в мене забрали. Вони не зникли. Вони є, але вони вже не мої. Забрали доступ", - заявив артист.

Як з'ясувалося, паролі від сторінок були в партнера по бізнесу - Олександра Горбенка.

"Настав той момент, коли просто я не міг зайти. У мене не було паролю. Він все поміняв і забрав. Це YouTube, Instagram і Facebook. Там було до мільйона підписників", - розповів Винник.

Старий акаунт Винника в Instagram (скриншот)

Спочатку він був налаштований на серйозне протистояння з продюсером, навіть звернувся до правоохоронних органів. Тепер гадає, що не варто витрачати час.

"Я пішов до відділку поліції. Буквально на другий день заявив. Звичайно, до сьогоднішнього дня ще працюють адвокати над цим. Але, чесно кажучи, я так крайній час лежу собі вночі та думаю: "Олег, а чи потрібно воно тобі?" Я реально намагався їх забрати. Намагався з ним говорити, писав йому, і про зустріч", - поділився Винник.

Дружина співака Таюне підтримала рішення відпустити боротьбу за соцмережі.

"Це марнотратство. Зрозуміли, що можна зробити все заново, все з нуля розпочати і йти далі. А те, що було, залишити як гарні спогади", - додала вона.

Олег Винник та Таюне (скриншот)

Винник про нові сторінки в Instagram та TikTok

За словами співака, розвиток нових акаунтів в соцмережах став для них з коханою родинним хобі. До роботи долучається навіть син Юліан, який вражає батька креативними ідеями.

"Ми з нею (Таюне - ред.) знімаємо, якісь локації шукаємо, щось знаходимо, кайфуємо, на велосипедах поїхали по Берліну. Юліан, син наш, часом з нами знімає. В нього дуже оригінальні ідеї є. Як правило, він це монтує, в нього круто виходить", - розповів співак.

Олег зазначив, що нові акаунти в соцмережах допомогли йому зблизитися з аудиторією та створити активне ком'юніті.

"Мені неважливі ті сторінки вже. Там було до мільйона підписників - це круто, але чи вони активні? Я не скажу. А ті люди, які є сьогодні, наскільки реагують на кожне відео, як пишуть, у них є можливість спілкуватися одне з одним", - підкреслив Винник.

"І навіть якщо там хейт якийсь потрапляє, ті хейтери розуміють, що ці всі вовчиці не просто так відкривають рот і щось там виголошують. Вони відстоюють, тому що у них є можливість спілкуватись. І вони наскільки вдячні…" - додав він.