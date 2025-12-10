Куди зник Олег Винник? Співак пояснив, чому вирішив знову дати інтерв'ю

Олег Винник вперше детально розповів, чому кілька років залишався поза публічним простором і що стало причиною його повернення до інтерв'ю.

Про це артист сказав у розмові, яку глядачі побачать 11 грудня на YouTube-каналі РБК-Україна LIFE.

Куди зник Олег Винник

Співак зазначив, що для нього цей період не здавався надто довгим, хоча в суспільстві вважають інакше.

"На вашу думку, багато часу пройшло, але я не вважаю, що це довгий час. Є багато світових бендів і взагалі світових артистів, які не виходять на сцену по 10-15 років", - каже Винник.

Артист наголосив, що його пауза була пов'язана не лише з особистими обставинами, а й із загальною ситуацією в країні.

"Сама ситуація навколо мене і не тільки навколо мене, взагалі навколо наших людей, на жаль, є дуже складною, дуже горісною", - зазначає він.

Винник зізнається, що останніми роками отримував багато критики та неправдивої інформації від медіа та блогерів.

"Мене вже настільки прохейтили всі журналісти, якщо можу так сказати, ваші колеги. Вигадували, брехали та брешуть до сьогоднішнього дня. Блогери похоронили, коли було 50 років, уже за упокій щось говорили в інтернеті", - каже артист.

Він додав, що часто хейт розкручується на тлі великих трагедій. Артист каже, що довго утримувався від публічних коментарів, але з часом зрозумів, що мовчати більше не може.

"Я тримаюсь, тримаюсь, а потім приходить момент, коли ти сам собі кажеш: "Олег, до якої пори про тебе будуть говорити отак всі, кому не лінь? А ти мовчиш", - підкреслює він.

"Пройшло декілька років, тяжких, важливих і дуже історичних. І зрештою я вирішив дати інтерв'ю. Не в тому плані, щоб себе в чомусь вигородити. Мені це абсолютно не потрібно. У мене є своя думка, позиція і життя", - каже співак.

Олег також додає, що має відповідальність перед людьми, яких спонукав слухати свою музику. Тому співак вирішив повернутися до класичного формату інтерв'ю.

"Прийшов момент. А чому б не зробити це класичним чином - з журналістами, як було раніше? Розповісти, як воно є. Є люди, яким це вигідно, які заварили цю кашу. І тепер мені, Олегу, доводиться цю кашу ставити на стіл і давати людям її скуштувати. Подобається чи не подобається - не я її готував", - підсумовує він.

Тому повне інтерв'ю з Олегом Винником дивіться на YouTube-каналі РБК-Україна LIFE 11 грудня о 16:00.