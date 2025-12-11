Винник сказал, кто "убрал" его из соцсетей: миллион подписчиков исчез за секунду

В начале полномасштабного вторжения Олег Винник внезапно потерял доступ к своим страницам в соцсетях. Как выяснилось, близкий человек отобрал у него аккаунты в YouTube, Instagram и Facebook.

Куда исчезли соцсети Винника

В один момент артист не смог зайти на свои официальные страницы в соцсетях, которые насчитывали до миллиона подписчиков. Позже он был вынужден создать новые аккаунты, чтобы поддерживать связь с поклонниками.

"Куда делись? Их просто у меня забрали. Они не исчезли. Они есть, но они уже не мои. Забрали доступ", - заявил артист.

Как выяснилось, пароли от страниц были у партнера по бизнесу - Александра Горбенко.

"Наступил тот момент, когда просто я не мог зайти. У меня не было пароля. Он все поменял и забрал. Это YouTube, Instagram и Facebook. Там было до миллиона подписчиков", - рассказал Винник.

Старый аккаунт Винника в Instagram (скриншот)

Сначала он был настроен на серьезное противостояние с продюсером, даже обратился в правоохранительные органы. Теперь думает, что не стоит тратить время.

"Я пошел в отделение полиции. Буквально на второй день заявил. Конечно, до сегодняшнего дня еще работают адвокаты над этим. Но, честно говоря, я так крайнее время лежу себе ночью и думаю: "Олег, а нужно ли оно тебе?" Я реально пытался их забрать. Пытался с ним говорить, писал ему, и о встрече", - поделился Винник.

Супруга певца Таюне поддержала решение отпустить борьбу за соцсети.

"Это расточительство. Поняли, что можно сделать все заново, все с нуля начать и идти дальше. А то, что было, оставить как хорошие воспоминания", - добавила она.

Олег Винник и Таюне (скриншот)

Винник о новых страницах в Instagram и TikTok

По словам певца, развитие новых аккаунтов в соцсетях стало для них с любимой семейным хобби. К работе приобщается даже сын Юлиан, который поражает отца креативными идеями.

"Мы с ней (Таюне - ред.) снимаем, какие-то локации ищем, что-то находим, кайфуем, на велосипедах поехали по Берлину. Юлиан, сын наш, иногда с нами снимает. У него очень оригинальные идеи есть. Как правило, он это монтирует, у него круто получается", - рассказал певец.

Олег отметил, что новые аккаунты в соцсетях помогли ему сблизиться с аудиторией и создать активное комьюнити.

"Мне неважны те страницы уже. Там было до миллиона подписчиков - это круто, но активны ли они? Я не скажу. А те люди, которые есть сегодня, насколько реагируют на каждое видео, как пишут, у них есть возможность общаться друг с другом", - подчеркнул Винник.

"И даже если там хейт какой-то попадает, те хейтеры понимают, что эти все вовчиці не просто так открывают рот и что-то там произносят. Они отстаивают, потому что у них есть возможность общаться. И они насколько благодарны..." - добавил он.