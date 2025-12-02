"Вона сильна жінка". Терен порушив мовчання щодо "розриву" з Мандзюк

Колишній учасник "Холостяк-13" та ветеран Олександр Терен порушив мовчання щодо стосунків з блогеркою Оленою Мандзюк. У жовтні вона заявила, що заблокувала військового.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Терена "24 Каналу".

Чи спілкуються Терен та Мандзюк після "розриву"

Блогерка приголомшила прихильників звісткою про розлад у стосунках з ветераном наприкінці жовтня. Тоді вона повідомила, що заблокувала Олександра в Instagram, але озвучувати причину не стала.

Терен підтвердив, що вони з Мандзюк дійсно більше не контактують. Він поділився враженнями від неї та подякував за допомогу армії.

"Зараз не спілкуємося. Так сталося. Вона хороша, яскрава, сильна жінка. Я вдячний їй за вклад в армію. До речі, вона дуже багато допомагає", - сказав Олександр.

Він також зізнався, що сумує за спілкуванням з дітьми колишньої подруги.

"Я також досить близько знайомий з її дітьми, тому трохи сумую за ними. А так, все гаразд", - поділився Терен.

Терен про спілкування з Мандзюк (фото: instagram.com/elena_mandziuk)

Крім того, він заступився за колишню подругу в мовному скандалі з депутатом Гончаренком, через заяву якого проти блогерки відкрили кримінальне провадження. Тоді вона в коментарях під одним зі своїх дописів заявила, що її діти "можуть побити дитину, яка говорить мовою терористів".

"Якщо говорити про Олену, то, звісно, багато цитат вирвали з контексту. Вона мала на увазі, що її діти відчувають небезпеку від російської мови. Власне вони у такий спосіб можуть себе захистити. А кримінальне провадження від кого? Від Олексія Гончаренка - проросійської людини з ніг до голови. Ну це смішно", - сказав він.

Олександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Що відомо про "розрив" Терена та Мандзюк

В одному з дописів у Threads блогерка заявила, що її спілкування з ветераном завершено. Вона його заблокувала в Instagram.

"Цей досвід теж мав сенс, але з поваги до себе я залишу це без подальших коментарів", - зауважила тоді вона.

Інцидент миттєво розбурхав мережу, адже стався на тлі публічного спілкування Олександра з колишньою учасницею "Холостяка-14" Віточкою.

Користувачі почали припускати, що саме "флірт" з дівчиною став причиною розбрату між Мандзюк і ветераном. Проте сама Олена спростувала ці здогадки.

