ua en ru
Вт, 02 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Вона сильна жінка". Терен порушив мовчання щодо "розриву" з Мандзюк

Вівторок 02 грудня 2025 20:43
UA EN RU
"Вона сильна жінка". Терен порушив мовчання щодо "розриву" з Мандзюк Олександр Терен та Олена Мандзюк (фото: instagram.com/elena_mandziuk)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Колишній учасник "Холостяк-13" та ветеран Олександр Терен порушив мовчання щодо стосунків з блогеркою Оленою Мандзюк. У жовтні вона заявила, що заблокувала військового.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Терена "24 Каналу".

Чи спілкуються Терен та Мандзюк після "розриву"

Блогерка приголомшила прихильників звісткою про розлад у стосунках з ветераном наприкінці жовтня. Тоді вона повідомила, що заблокувала Олександра в Instagram, але озвучувати причину не стала.

Терен підтвердив, що вони з Мандзюк дійсно більше не контактують. Він поділився враженнями від неї та подякував за допомогу армії.

"Зараз не спілкуємося. Так сталося. Вона хороша, яскрава, сильна жінка. Я вдячний їй за вклад в армію. До речі, вона дуже багато допомагає", - сказав Олександр.

Він також зізнався, що сумує за спілкуванням з дітьми колишньої подруги.

"Я також досить близько знайомий з її дітьми, тому трохи сумую за ними. А так, все гаразд", - поділився Терен.

&quot;Вона сильна жінка&quot;. Терен порушив мовчання щодо &quot;розриву&quot; з МандзюкТерен про спілкування з Мандзюк (фото: instagram.com/elena_mandziuk)

Крім того, він заступився за колишню подругу в мовному скандалі з депутатом Гончаренком, через заяву якого проти блогерки відкрили кримінальне провадження. Тоді вона в коментарях під одним зі своїх дописів заявила, що її діти "можуть побити дитину, яка говорить мовою терористів".

"Якщо говорити про Олену, то, звісно, багато цитат вирвали з контексту. Вона мала на увазі, що її діти відчувають небезпеку від російської мови. Власне вони у такий спосіб можуть себе захистити. А кримінальне провадження від кого? Від Олексія Гончаренка - проросійської людини з ніг до голови. Ну це смішно", - сказав він.

&quot;Вона сильна жінка&quot;. Терен порушив мовчання щодо &quot;розриву&quot; з МандзюкОлександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Що відомо про "розрив" Терена та Мандзюк

В одному з дописів у Threads блогерка заявила, що її спілкування з ветераном завершено. Вона його заблокувала в Instagram.

"Цей досвід теж мав сенс, але з поваги до себе я залишу це без подальших коментарів", - зауважила тоді вона.

Інцидент миттєво розбурхав мережу, адже стався на тлі публічного спілкування Олександра з колишньою учасницею "Холостяка-14" Віточкою.

Користувачі почали припускати, що саме "флірт" з дівчиною став причиною розбрату між Мандзюк і ветераном. Проте сама Олена спростувала ці здогадки.

Раніше ми писали, як Терен і Віточка вийшли у світ разом.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостяк Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Зеленський назвав три найчутливіших питання в мирному плані США
Зеленський назвав три найчутливіших питання в мирному плані США
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить