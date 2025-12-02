ua en ru
"Співпадіння?": Безугла видала гучну заяву про розлучення Тополь і згадала Єрмака

Вівторок 02 грудня 2025 11:29
"Співпадіння?": Безугла видала гучну заяву про розлучення Тополь і згадала Єрмака Безугла зробила заяву про розлучення Тараса Тополі (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Напередодні стало відомо, що Тарас і Олена Тополя офіційно оголосили про розлучення, не пояснивши публічно причин такого рішення. Уже за кілька годин після цього народна депутатка Марʼяна Безугла оприлюднила різку заяву, в якій висунула власну версію причин розриву подружжя та згадала звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram політикині.

Що видала Безугла про розлучення Тополь

"Як тільки Андрія Єрмака звільнили, улюбленець ОП ряжений у військову форму співак Тарас Тополя розлучається. Співпадіння?" - заявила депутатка..

Вона також висловила припущення щодо можливих фінансових мотивів.

"Може, там якісь схеми-теми, які хотілось би приховати? Гроші за темники, концерти чи ж якийсь ще кеш? Може, у Міндіча, з "пральні"? Чи ж Олена Тополя, як "підкришний" був, терпіла, боялась, що почнеш їй на психіатра збирати, а ніхто не захистить... Тепер все, вільна? Ну-ну", - написала Безугла.

&quot;Співпадіння?&quot;: Безугла видала гучну заяву про розлучення Тополь і згадала ЄрмакаБезугла відреагувала на розлучення Тополь (скріншот)

Окремо нардепка звернулася безпосередньо до музиканта.

"А який нахабний був під дахом. Тобі на психолога зібрати у людей, Тарасе? Але я таким шахрайством не займаюсь. До речі, як ти гроші зібрані витратив, "герой"? "Фортеця Бахмут", коротше", - заявила вона.

Як виник конфлікт

Публічний конфлікт між Марʼяною Безуглою та Тарасом Тополею триває вже кілька місяців.

Його гостра фаза розпочалася в червні, коли фронтмен гурту "Антитіла" оприлюднив світлини зруйнованої під час російського обстрілу квартири.

У відповідь Безугла заявила, що це нібито "карма" за його "фейкову службу" в армії.

&quot;Співпадіння?&quot;: Безугла видала гучну заяву про розлучення Тополь і згадала ЄрмакаМарʼяна Безугла (фото: instagram.com/marybezuhla)

Ці слова викликали хвилю обурення, адже Тарас Тополя з перших місяців повномасштабного вторгнення мобілізувався та проходив службу у складі 130-го батальйону територіальної оборони ЗСУ.

У відповідь на звинувачення артист ініціював символічний збір коштів "на психіатричну допомогу" для депутатки, що лише загострило протистояння.

26 серпня стало відомо, що Тарас Тополя подав до суду на Марʼяну Безуглу.

Музикант вимагає спростування інформації, яку вважає наклепом, та заявляє про підрив його репутації як військовослужбовця й громадського діяча.

Також він пояснив, що кошти, зібрані раніше, після відмови депутатки від діагностики та лікування були спрямовані на підтримку дітей загиблих бійців 130-го батальйону.

&quot;Співпадіння?&quot;: Безугла видала гучну заяву про розлучення Тополь і згадала ЄрмакаТарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)

Попри це, Безугла знову загострила публічний конфлікт з музикантом. У своїй новій заяві вона повторно звинуватила його у шахрайстві та пригрозила судовим позовом.

На момент публікації матеріалу Тарас Тополя не коментував нові звинувачення Безуглої, повʼязані з його розлученням.

