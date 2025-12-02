ua en ru
"Она сильная женщина". Терен нарушил молчание по поводу "разрыва" с Мандзюк

Вторник 02 декабря 2025 20:43
UA EN RU
"Она сильная женщина". Терен нарушил молчание по поводу "разрыва" с Мандзюк Александр Терен и Елена Мандзюк (фото: instagram.com/elena_mandziuk)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Бывший участник "Холостяк-13" и ветеран Александр Терен нарушил молчание об отношениях с блогершей Еленой Мандзюк. В октябре она заявила, что заблокировала военного.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Терена "24 Каналу".

Общаются ли Терен и Мандзюк после "разрыва"

Блогерша ошеломила поклонников известием о разладе в отношениях с ветераном в конце октября. Тогда она сообщила, что заблокировала Александра в Instagram, но озвучивать причину не стала.

Терен подтвердил, что они с Мандзюк действительно больше не контактируют. Он поделился впечатлениями о ней и поблагодарил за помощь армии.

"Сейчас не общаемся. Так случилось. Она хорошая, яркая, сильная женщина. Я благодарен ей за вклад в армию. Кстати, она очень много помогает", - сказал Александр.

Он также признался, что скучает по общению с детьми бывшей подруги.

"Я также достаточно близко знаком с ее детьми, поэтому немного скучаю по ним. А так, все хорошо", - поделился Терен.

&quot;Она сильная женщина&quot;. Терен нарушил молчание по поводу &quot;разрыва&quot; с МандзюкТерен об общении с Мандзюк (фото: instagram.com/elena_mandziuk)

Кроме того, он вступился за бывшую подругу в языковом скандале с депутатом Гончаренко, из-за заявления которого против блогерши открыли уголовное производство. Тогда она в комментариях под одним из своих постов заявила, что ее дети "могут побить ребенка, который говорит на языке террористов".

"Если говорить о Елене, то, конечно, многие цитаты вырвали из контекста. Она имела в виду, что ее дети чувствуют опасность от русского языка. Собственно они таким образом могут себя защитить. А уголовное производство от кого? От Алексея Гончаренко - пророссийского человека с ног до головы. Ну это смешно", - сказал он.

&quot;Она сильная женщина&quot;. Терен нарушил молчание по поводу &quot;разрыва&quot; с МандзюкАлександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Что известно о "разрыве" Терена и Мандзюк

В одном из сообщений в Threads блогерша заявила, что ее общение с ветераном завершено. Она его заблокировала в Instagram.

"Этот опыт тоже имел смысл, но из уважения к себе я оставлю это без дальнейших комментариев", - отметила тогда она.

Инцидент мгновенно взбудоражил сеть, ведь произошел на фоне публичного общения Александра с бывшей участницей "Холостяка-14" Виточкой.

Пользователи начали предполагать, что именно "флирт" с девушкой стал причиной раздора между Мандзюк и ветераном. Однако сама Елена опровергла эти догадки.

Ранее мы писали, как Терен и Виточка вышли в свет вместе.

