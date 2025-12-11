Олег Винник вперше показав себе в молодості, коли познайомився з Таюне (фото)

Про це Олег і Таїсія розповіли в інтерв'ю, прем'єра якого сьогодні о 16:00 на YouTube-каналі РБК-Україна LIFE .

Як познайомилися Таюне та Винник

Коли Таюне вступила в Канівське училище культури, 1 вересня в новоспечених студентів розпочалася практика - їх відправили "на кавуни".

За словами співачки, саме там їхня група й здружилася та сформувалася. Проте ходили чутки про ще одного одногрупника, який чомусь не приїхав. Саме це й був молодий Олег Винник. Його відправили допомагати із заселенням у гуртожиток.

"Ми вже одне одного так гарно знали. Але кожного вечора дві дівчинки розповідали про цього одногрупника, якого ніхто не знає й ніхто не чув, але що там якийсь красень. Намалювали його таким, що вже до кінця практики всі хотіли його побачити", - розповідає Таїсія.

Також Олег додає, що тоді носив на голові "хімію".

"Коли ми зібралися і зайшов Олег, реакція людей була такою: усі вже його ненавиділи, що він занадто ідеальний, але ж усі хотіли роздивитися. Ця слава йде поперед нього", - додає вона.

Тоді Тая та Олег почали сидіти за однією партою та дружити, і це тривало три роки. І хоча Олега вважали "мажором" через імпортний одяг, на який він сам заробив, згодом з'ясувалося, думка одногрупників була помилковою.

"Коли були батьківські збори, його батьки були найстаршими. І мама не бачила, була із паличкою. Вона мала інвалідність другої групи. І знаєте, що характерно? Коли виходили з аудиторії, всі побігли, а він не побіг. Він підійшов до мами, щоб по сходах її провести за руку. Тоді я Олега побачила зовсім з іншого боку", - пригадує дружина Винника.