На війні загинула продюсерка Вікторія Боброва: як зірки відреагували на трагедію (фото)

Що відомо про загибель Вікторії Бобрової

Військової не стало 23 квітня в районі виконання бойових завдань, про що розповів ексначальник відділення комунікацій бригади "Едельвейс" Богдан Флюнт у коментарі "Детектор Медіа".

Загибель також підтвердила мама Вікторії під одним з її останніх дописів у соцмережах.

"Так, це правда, нема моєї Квітки, нема моєї доні. Але вона завжди залишиться з нами, назавжди молода і гарна", - написала вона.

Мама "Квітки" повідомила про її загибель (скриншот)

Зі слів Флюнта, останній тиждень перед смертю Вікторія тимчасово виконувала обов’язки керівника відділення комунікацій бригади. До лав ЗСУ вона долучилася влітку 2024 року.

Поховання планують провести у Києві. Дата прощання наразі не повідомляється.

Боброва була продюсеркою в мирний час (фото: facebook.com/vivikinotv)

Що відомо про Вікторію Боброву

До служби в армії працювала в кіноіндустрії як кастинг-директорка та продюсерка. Брала участь у роботі на серіалами "Одна родина. Весілля", "Окуповані", "Друзі", "Холод".

Також була дотична до фільмів "Як я провів літні канікули" та "Подвійний іммельман".

Що кажуть колеги та зірки

Вікторію згадують її як професійну, відповідальну та дуже світлу людину.

"Вона мала надзвичайно хороше чуття на людей, була дуже професійною і відповідальною, але при цьому світлою та легкою, навіть по-дитячому, - за це її любили буквально всі. Важко підібрати слова, коли йдуть такі талановиті, сильні та віддані своїй справі люди", - йшлося в дописі каналу 2+2 у Facebook.

У коментарях українці висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Вікторії.

Вікторія Боброва (фото: facebook.com/vivikinotv)

Висловила співчуття акторка Олена Свтілицька.

"Вікуся, дівчинко, спочивай зі спокоєм", - написала вона.

Світлицька вшанувала Боброву (скриншот)

У наступній сториз акторка не стримала емоцій і розплакалася через втрату.

Світлицька про загибель Бобрової (скриншот)

Вшанувала пам'ять і акторка Катерина Кузнєцова. Вона поділилиася спільними спогадами і побажала продюсерці спочивати з миром.

"Я не можу в це повірити. Лети, моя Квітка,

Кузнєцова про загибель Квітки (скриншоти)

Блогерка Катерина Мотрич, яка пережила втрату чоловіка на війні, теж долучилася до вшанування військової.

"Квіточко", - написала вона, залишивши емодзі розбитого серця.

Мотрич відреагувала на загибель Бобрової (скриншот)

Зірка "Тихої Нави" Анастасія Пустовіт, чоловік якої захищає країну, теж не стримала емоцій через трагічну звістку.

"Цього не може бути. Я не хочу в це вірити", - написала вона.

Пустовіт відреагувала на втрату Бобрової (скриншот)