На войне погибла продюсер Виктория Боброва: как звезды отреагировали на трагедию (фото)

Что известно о гибели Виктории Бобровой

Военной не стало 23 апреля в районе выполнения боевых задач, о чем рассказал экс-начальник отделения коммуникаций бригады "Едельвейс" Богдан Флюнт в комментарии "Детектор Медіа".

Гибель также подтвердила мама Виктории под одним из ее последних сообщений в соцсетях.

"Да, это правда, нет моей Квітки, нет моей дочери. Но она всегда останется с нами, навсегда молодая и красивая", - написала она.

По словам Флюнта, последнюю неделю перед смертью Виктория временно исполняла обязанности руководителя отделения коммуникаций бригады. В ряды ВСУ она присоединилась летом 2024 года.

Похороны планируют провести в Киеве. Дата прощания пока не сообщается.

Что известно о Виктории Бобровой

До службы в армии работала в киноиндустрии как кастинг-директор и продюсер. Участвовала в работе над сериалами "Одна родина. Весілля", "Окуповані", "Друзі", "Холод".

Также была причастна к фильмам "Як я провів літні канікули" та "Подвійний іммельман".

Что говорят коллеги и звезды

Викторию вспоминают ее как профессионального, ответственного и очень светлого человека.

"Она имела очень хорошее чутье на людей, была очень профессиональной и ответственной, но при этом светлой и легкой, даже по-детски, - за это ее любили буквально все. Трудно подобрать слова, когда уходят такие талантливые, сильные и преданные своему делу люди", - говорилось в посте канала 2+2 в Facebook.

В комментариях украинцы выражают искренние соболезнования родным и близким Виктории.

Выразила соболезнования актриса Елена Свтилицкая.

"Викуся, девочка, покойся с миром", - написала она.

В следующей сториз актриса не сдержала эмоций и расплакалась.

Почтила память и актриса Екатерина Кузнецова. Она поделилась общими воспоминаниями и пожелала продюсеру почивать с миром.

"Я не могу в это поверить. Лети, моя Квітка,

Блогерша Катерина Мотрич, которая пережила потерю мужа на войне, тоже присоединилась к чествованию военной.

"Квіточка", - написала она, оставив эмодзи разбитого сердца.

Звезда "Тихої Нави" Анастасия Пустовит, чей муж защищает страну, тоже не сдержала эмоций из-за трагической новости.

"Этого не может быть. Я не хочу в это верить", - написала она.

