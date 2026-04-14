ua en ru
Вт, 14 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Померла телеведуча Людмила Клепакова - голос, з якого починався ефір "Студії 1+1"

11:38 14.04.2026 Вт
2 хв
Її добре знали як ведучу, кінознавицю та одну з тих, хто формував стиль українського телебачення у 1990-х
aimg Іванна Пашкевич
Померла телеведуча Людмила Клепакова - голос, з якого починався ефір "Студії 1+1"

Після тяжкої хвороби померла телеведуча та кінознавиця Людмила Клепакова - саме її голос 1995 року першим пролунав в ефірі "Студії 1+1".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook сценаристки та викладачки "Майстерні DOC Сергія Буковського" Вікторії Бондар.

Більше цікавого: У Лілії Подкопаєвої померла мама

У дописі Вікторія зазначила, що Людмила померла близько 4-ї ранку.

За її словами, про смерть їй повідомила сестра телеведучої Анна Дмитрук. Бондар також написала, що впродовж останніх місяців щодня спілкувалася і з самою Клепаковою, і з її сестрою, яка розповідала про швидкий і вкрай болісний перебіг хвороби.

Вона додала, що телеведуча пішла з життя на другий день після Великодня.

Людмила Клепакова (фото: facebook.com/ludmila.klepakova)

Що відомо про Людмилу Клепакову

Людмила Клепакова посіла особливе місце в історії українського телебачення.

Саме її голос пролунав у першому ефірі нового телеканалу 3 вересня 1995 року.

Тоді вона сказала фразу, яка стала знаковою для цілого покоління глядачів: "Вітаємо вас! В ефірі - "Студія 1+1".

У другій половині 1990-х Клепакова була однією з найпомітніших ведучих телеканалу "1+1".

Вона працювала над програмою "Імперія кіно", присвяченою світу кіномистецтва, і мала репутацію глибокої знавчині цієї сфери.

Колеги згадували її як досвідчену кінознавицю, яка багато років працювала з телевізійними проєктами про кіно.

Людмила Клепакова (фото: instagram.com/media.1plus1)

Разом із Юрієм Макаровим, Анною Безулик, Миколою Вереснем та Ольгою Герасим’юк вона формувала той стиль і професійний рівень, який згодом став орієнтиром для українського телебачення.

Окрім роботи в кадрі, Людмила Клепакова також займалася медіаекспертною діяльністю.

Її чоловіком був український кінопродюсер Юрій Мінзянов. У 1990-х він обіймав посаду шеф-редактора кінопрограм на "1+1", згодом працював на телеканалі "Інтер", а також у кінокомпаніях Film.ua та Star Media.

У 2016 році Мінзянов заснував власний продакшн Kristi Films. Він помер у листопаді 2020 року.

Прощання з Людмилою Клепаковою відбудеться в Києві у середу, 15 квітня.

Церемонію заплановано на 15:00 у Великій крематорній залі за адресою вул. Байкова, 16.

Людмила Клепакова (фото: facebook.com/ludmila.klepakova)

Ще більше цікавого:

У Аліни Шаманської помер тато: "Відтепер сирота"

Помер зірка "Маски-шоу" Володимир Комаров

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
1+1 Зірки шоу-бізнесу
Новини
У Броварах пролунав вибух: імовірно, стався теракт
У Броварах пролунав вибух: імовірно, стався теракт
Аналітика
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта