На фронті загинув відомий український режисер, якого вважали безвісти зниклим

20:24 19.04.2026 Нд
2 хв
Режисера ідентифікували за ДНК після загибелі на Донеччині
aimg Іванна Пашкевич
На фронті загинув відомий український режисер, якого вважали безвісти зниклим Ігор Малахов (фото: facebook.com/volodymyr.tykhyy)

У боях на Донеччині загинув український режисер Ігор Малахов, який тривалий час вважався зниклим безвісти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис кінорежисера і сценариста Володимира Тихого у Facebook.

Що відомо про загибель Ігоря Малахова

За словами Тихого, Ігор Малахов поліг 29 грудня 2023 року під час боїв поблизу села Степове біля Авдіївки Донецької області.

До цього часу режисер мав статус зниклого безвісти. Встановити його особу вдалося після ДНК-експертизи.

Як зазначив Володимир Тихий, на початку 2024 року він допомагав дружині режисера Людмилі з’ясовувати обставини його загибелі.

Прощання з Ігорем Малаховим заплановане на 21 квітня 2026 року.

О 10:00 на Майдані Незалежності в Києві відбудеться хвилина мовчання.

Через 40 хвилин розпочнеться відспівування в Храмі Святих Апостолів Петра і Павла на Берковецькому кладовищі.

Поховають Ігоря Малахова о 12:30 на Алеї слави.

Серед найвідоміших робіт режисера - фільми "Голос Донбасу" та "Як почалася війна. Хроніки, свідки".

Його стрічка "Уроки музики" також здобула нагороду на Одеському міжнародному кінофестивалі.

Наприкінці квітня режисеру мало б виповнитися 60 років.

