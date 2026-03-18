ua en ru
Ср, 18 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Помер зірка "Ліги сміху" Олександр Замша: коли прощання

16:27 18.03.2026 Ср
2 хв
Шоумену був 41 рік. Вже відомо, коли та де відбудеться прощання
aimg Сюзанна Аль Маріді
Олександр Замша (фото: instagram.com/zamsha_oleksandr)

Відомий український шоумен, КВКівець та учасник "Ліги сміху" Олександр Замша помер. Йому був 41 рік.

Як повідомляє РБК-Україна, трагічну звістку повідомили на сторінці зірки в Instagram.

Що відомо про смерть Замши

На його особистій сторінці в соцмережі з'явилося чорно-біле фото зі свічкою та лаконічним написом.

"Саші більше немає", - написали близькі.

Причину смерті наразі не розголошують. Відомо лише, що він помер у Кам'янському, де мешкав.

Саша Замша помер (фото: instagram.com/zamsha_oleksandr)

Згодом рідні розкрили подробиці прощання з гумористом.

"Прощання з Олександром відбудеться 21.03.2026 ο 10.00. Нова сцена Академічного музично-драматичного театру ім. Лесі Українки вулиця Миколи Лисенка, 24, Кам'янське", - йшлося в повідомленні.

Коли відбудеться прощання з Замшею (фото: instagram.com/zamsha_oleksandr)

Коротка біографія

Олександр був шоуменом, ведучим, продюсером та івент-менеджером. За свою кар’єру створив анімаційний серіал "Кіндрат Мирний" та активно працював у гумористичних проєктах.

Найбільшу популярність йому принесла участь у "Лізі сміху", де він представляв місто Кам’янське. Також Олександр був КВКівцем.

У нього залишилися дружина та син.

Саша Замша (фото: instagram.com/zamsha_oleksandr)

Нагадаємо, що наприкінці лютого на фронті загинув журналіст та диктор, учасник команди Ліги сміху "Назва Місто" Іван Іванець.

26-річний захисник поліг 26 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання внаслідок влучання ворожого дрона.

Іван був випускником КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого за спеціальністю "Майстерність диктора та ведучого програм телебачення".

На початку повномасштабного вторгнення Іван пережив окупацію Бучі, після чого займався волонтерством, а згодом мобілізувався до лав Збройних сил України.

Іван Іванець помер (фото: facebook.com/andrii.chyvurin)

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Новини
Зеленський заявив про "погане передчуття" щодо мирних переговорів по Україні
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО