Помер зірка "Ліги сміху" Олександр Замша: коли прощання
Відомий український шоумен, КВКівець та учасник "Ліги сміху" Олександр Замша помер. Йому був 41 рік.
Як повідомляє РБК-Україна, трагічну звістку повідомили на сторінці зірки в Instagram.
Що відомо про смерть Замши
На його особистій сторінці в соцмережі з'явилося чорно-біле фото зі свічкою та лаконічним написом.
"Саші більше немає", - написали близькі.
Причину смерті наразі не розголошують. Відомо лише, що він помер у Кам'янському, де мешкав.
Саша Замша помер (фото: instagram.com/zamsha_oleksandr)
Згодом рідні розкрили подробиці прощання з гумористом.
"Прощання з Олександром відбудеться 21.03.2026 ο 10.00. Нова сцена Академічного музично-драматичного театру ім. Лесі Українки вулиця Миколи Лисенка, 24, Кам'янське", - йшлося в повідомленні.
Коли відбудеться прощання з Замшею (фото: instagram.com/zamsha_oleksandr)
Коротка біографія
Олександр був шоуменом, ведучим, продюсером та івент-менеджером. За свою кар’єру створив анімаційний серіал "Кіндрат Мирний" та активно працював у гумористичних проєктах.
Найбільшу популярність йому принесла участь у "Лізі сміху", де він представляв місто Кам’янське. Також Олександр був КВКівцем.
У нього залишилися дружина та син.
Саша Замша (фото: instagram.com/zamsha_oleksandr)
Нагадаємо, що наприкінці лютого на фронті загинув журналіст та диктор, учасник команди Ліги сміху "Назва Місто" Іван Іванець.
26-річний захисник поліг 26 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання внаслідок влучання ворожого дрона.
Іван був випускником КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого за спеціальністю "Майстерність диктора та ведучого програм телебачення".
На початку повномасштабного вторгнення Іван пережив окупацію Бучі, після чого займався волонтерством, а згодом мобілізувався до лав Збройних сил України.
Іван Іванець помер (фото: facebook.com/andrii.chyvurin)