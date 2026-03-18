Помер зірка "Ліги сміху" Олександр Замша: коли прощання

Відомий український шоумен, КВКівець та учасник "Ліги сміху" Олександр Замша помер. Йому був 41 рік.

Як повідомляє РБК-Україна , трагічну звістку повідомили на сторінці зірки в Instagram .

Що відомо про смерть Замши

На його особистій сторінці в соцмережі з'явилося чорно-біле фото зі свічкою та лаконічним написом.

"Саші більше немає", - написали близькі.

Причину смерті наразі не розголошують. Відомо лише, що він помер у Кам'янському, де мешкав.

Згодом рідні розкрили подробиці прощання з гумористом.

"Прощання з Олександром відбудеться 21.03.2026 ο 10.00. Нова сцена Академічного музично-драматичного театру ім. Лесі Українки вулиця Миколи Лисенка, 24, Кам'янське", - йшлося в повідомленні.

Коротка біографія

Олександр був шоуменом, ведучим, продюсером та івент-менеджером. За свою кар’єру створив анімаційний серіал "Кіндрат Мирний" та активно працював у гумористичних проєктах.

Найбільшу популярність йому принесла участь у "Лізі сміху", де він представляв місто Кам’янське. Також Олександр був КВКівцем.

У нього залишилися дружина та син.

Нагадаємо, що наприкінці лютого на фронті загинув журналіст та диктор, учасник команди Ліги сміху "Назва Місто" Іван Іванець.

26-річний захисник поліг 26 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання внаслідок влучання ворожого дрона.

Іван був випускником КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого за спеціальністю "Майстерність диктора та ведучого програм телебачення".

На початку повномасштабного вторгнення Іван пережив окупацію Бучі, після чого займався волонтерством, а згодом мобілізувався до лав Збройних сил України.

