Посварила Терена з Мандзюк? Віточка з "Холостяка" видала правду

Після свого вильоту з проєкту Віточка не очікувала, що отримає запрошення на побачення від Терена.

Вона розповіла, що ініціатива зустрічі з’явилася після активних обговорень у соцмережах.

“Після другого епізоду кілька користувачів у Treads припустили, що я "помилилася сезоном і від Олександра Терена точно б отримала троянду". Під цими дописами почалися активні обговорення, у яких люди почали нас ніби зводити (як зараз модно казати - "шиперити"). Я не очікувала, що Олександр відреагує на ці коментарі. Проте, скажу відверто, було приємно, що він звернув увагу на ці обговорення: поцікавився моїми планами на вечір та натякнув на зустріч", - розповіла дівчина.

Віточка (фото: instagram.com/vi.tochkaa)

За її словами, знайомство з Тереном відбулося ще до публічних обговорень.

"Ми вже встигли випадково познайомилися на початку вересня. Мені кортіло тоді пожартувати щось на тему "Холостяка", але не можна було себе "видавати". Сподіваюся, наступна зустріч буде вже не випадковою і заснованою на щирій ініціативі", - поділилася Зварич.

Після цього в мережі почали ширитися чутки, що саме вона нібито розсварила Терена з Мандзюк. Волонтерка різко спростувала такі припущення.

"Чесно кажучи, я не настільки близько знайома з Олександром, аби бути "розлучницею". А з Оленою Мандзюк не знайома зовсім. Та й слово "розлучниця" у контексті моєї особистості мені не зовсім подобається, адже подібна поведінка ніколи не була мені притаманна. А про особисті стосунки між Олександром та Оленою знаю не більше, ніж пишуть в медіа”, - зазначила Віточка.

Олександр Терен і Олена Мандзюк (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Щодо можливого побачення з Олександром, вона зізналася, що вони вже мають домовленість, однак із благодійним підтекстом.

"Оскільки у нас з Тереном подібні цінності, то ми вирішили поєднати приємне з корисним і домовились зустрітись та поділитися цим публічно лише після того, як на моїй банці на потреби військових з батальйону безпілотних систем "MARLET" 31 ОМБр назбирається 50 000 грн. Поки зібрано лише 11 000 грн. Тож аби ця історія мала продовження, можете підтримати цей збір будь-яким посильним донатом", - сказала майбутня етнологиня.

Вона також визнала, що не розглядала Терена як потенційного обранця, хоча й симпатизує йому як людині.

"Якщо відверто, то я не розглядала Терена в ролі обранця. Хоча коли дивилася реаліті минулого року, він справив на мене приємне враження. Проте знову ж таки: не хочеться сприймати людину лише з екрана чи соцмереж, адже це враження може бути хибним. Так чи інакше, я вважаю, що у нас з Олександром дійсно багато спільного, а тому ця зустріч неодмінно буде цікавою", - додала вона.

Олександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Нагадаємо, Олена Мандзюк нещодавно опублікувала у Threads пост, у якому повідомила, що її спілкування з Олександром Тереном завершено.

До допису вона додала скриншот сторінки Терена, на якому видно, що його акаунт потрапив у бло. Сам ветеран ситуацію поки не коментував.

Напередодні блокування Олександр звернувся у соцмережах до вже ексучасниці "Холостяка-14", яка покинула шоу у другому випуску, написавши: "Що робиш у неділю ввечері?".

Ці слова спричинили хвилю коментарів і припущень, що саме цей "флірт" міг стати причиною конфлікту між ним і Мандзюк.

Втім, блогерка, спростувала ці здогадки, наголосивши, що Віточка не має жодного стосунку до їхніх особистих обставин.