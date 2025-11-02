ua en ru
Нд, 02 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Колишній Софії Шамії став на її захист після скандалу на "Холостяку": "Такі жахливі плітки"

Неділя 02 листопада 2025 10:43
UA EN RU
Колишній Софії Шамії став на її захист після скандалу на "Холостяку": "Такі жахливі плітки" Екс-коханий Софії Шамії прокоментував чутки про неї (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Скандал навколо вже екс-учасниці нового сезону "Холостяк" Софії Шамії продовжує набирати обертів. Після звинувачень від іншої учасниці шоу у романі з одруженим чоловіком, на захист 20-річної моделі виступив її колишній бойфренд - громадянин Японії, з яким Софія мала стосунки близько двох років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TikTok чоловіка.

Колишній володарки титулу "Міс Україна-2023" опублікував відео, в якому прокоментував скандал та звинуватив продюсерів у маніпуляціях і перекрученні фактів.

"Я сказав своїй колишній: "Якщо залишатися чесним і щирим, можна пережити будь-яке лихо. Тому не бійся - будь собою. Але саме тоді я зрозумів, наскільки телебачення може маніпулювати. Вони спеціально монтують і показують людей так, щоб це виглядало смішно чи сенсаційно", - зазначив він.

"Вона не така людина"

Чоловік розповів, що його обурили чутки, які поширюють про Софію. За його словами, дівчину несправедливо звинувачують у стосунках із одруженим чоловіком.

Колишній Софії Шамії став на її захист після скандалу на &quot;Холостяку&quot;: &quot;Такі жахливі плітки&quot;Софія Шамія (фото: instagram.com/sofiashamia)

"Я чув, що хтось казав, ніби Софія мала стосунки з одруженим чоловіком, у якого є дитина. Я не розумію, звідки це взялося. Ми були дуже зайняті роботою та волонтерством, а решту часу проводили лише вдвох. Вона ніколи б не змогла бути з кимось, знаючи, що той одружений. Вона занадто чутлива й чесна для такого”, - наголосив екс-бойфренд моделі.

Він також зазначив, що під час їхніх стосунків дівчина активно допомагала йому з волонтерською діяльністю в Україні, коли він відкривав ресторан, і часто працювала до виснаження.

"Моє минуле не бездоганне, але я змінився"

Чоловік також зізнався, що колись був учасником японського угруповання якудза і навіть сидів у в’язниці, але після цього повністю змінив своє життя.

"Моє минуле не те, чим можна пишатися. Але саме там, у вʼязниці, я вирішив змінитися. Коли почалася війна в Україні, я приїхав сюди й допомагав за власні кошти. Бути унікальним означає, що тебе хтось буде сильно любити, а хтось - сильно ненавидіти. Не бійтеся залишатися собою", - сказав він.

@sho_pilgrim «Я сказав своїй колишній: “Якщо залишатися чесним і щирим, можна пережити будь-яке лихо. Тому не бійся — будь собою.” І після цього сталося те, чого я зовсім не очікував. Але саме тоді я зрозумів, наскільки телебачення може маніпулювати — як вони спеціально монтують і показують людей так, щоб це виглядало смішно, або спеціально створюють щось контроверсійне й сенсаційне. Мене самого одного разу український ютубер показав зовсім неправдиво. Він нічого не знав про мене, не перевіряв жодних фактів. Мені було байдуже, що незнайомі люди думають про мене, але коли я побачив, що говорять неправду про мою колишню, мені стало прикро. Серед українців, яких я зустрічав, ніхто так не поводився, тож я щиро здивувався — хто може поширювати такі жахливі плітки? Почнемо з того, що багато хто говорить: «Софія, мабуть, навіть не ходить до університету». Але це неправда. Вона допомагала мені з волонтерством, підтримувала мене, коли я, не знаючи української, відкривав свій ресторан, щоб хоч якось допомогти Україні. Вона буквально працювала до виснаження. І саме через це, на жаль, їй довелося залишити університет. Тому мені боляче бачити, коли її засуджують за те, що вона, можливо, чогось не знає. Також я чув, що хтось казав, ніби Софія мала стосунки з одруженим чоловіком, у якого є дитина. Я не розумію, звідки це взялося. Ми були дуже зайняті роботою та волонтерством, а решту часу проводили лише вдвох. На такі речі просто не було часу. І найголовніше — вона не така людина. Вона ніколи б не змогла бути з кимось, знаючи, що той одружений. Вона занадто чутлива й чесна для такого. Ми розійшлися більше року тому, тож я не знаю, з ким вона зараз, але впевнений: така поведінка їй не властива. Я чув багато про те, що відбувалося за лаштунками телешоу, і знаю, як важко їй було, як багато самотності й тиску вона відчувала тоді. Що до мене — так, це правда: тринадцять років тому я був у якудза. Я навіть сидів у в’язниці. Я не приховую цього — у японських соцмережах я про це відкрито говорю. Моє минуле не те, чим можна пишатися. Але саме там, у в’язниці, я вирішив змінитися. Я багато навчався, і після звільнення створив свої бізнеси, намагався робити добрі справи. Коли почалася війна в Україні, я одразу приїхав сюди і допомагав за власні кошти. Так, колись я був агресивним, але бути якудза не означає бити всіх без причини. Навпаки — там були певні принципи та дисципліна. Моє життя справді незвичне. Бути унікальним означає, що тебе хтось буде сильно любити, а хтось — сильно ненавидіти. І саме це я хочу сказати Софії й усім іншим: не бійтеся бути собою, навіть якщо вас хтось не приймає. Якщо ви чесні й щирі — це головне. Якщо хтось вас ненавидить, це вже не ваша проблема.» #софія #холостяк オリジナル楽曲 - Sho_pilgrim

З чого все почалося

Після емоційної сварки з учасницями “Холостяка” Софія Шамія вирішила зібрати речі та залишити проєкт.

Конфлікт спалахнув між нею, власницею бренду купальників Іриною та косметологинею Оксаною.

Жінки звинуватили 20-річну “Міс Україна-2023” у нещирості, заявивши, що перед камерами вона поводиться одне, а поза ними - зовсім інше.

Оксана також пригадала непорозуміння, яке сталося між ними напередодні, і натякнула, що дівчина занадто молода для стосунків із 35-річним Холостяком Тарасом Цимбалюком.

Та далі ситуація набрала обертів. За словами учасниць, вони нібито знають “темні сторони” минулого Софії.

Колишній Софії Шамії став на її захист після скандалу на &quot;Холостяку&quot;: &quot;Такі жахливі плітки&quot;Софія Шамія (фото: instagram.com/sofiashamia)

Ірина натякнула, що у моделі колись були стосунки з одруженим чоловіком, а його вагітна дружина навіть приходила до салону Оксани.

Софія не стала виправдовуватись - мовчки зібрала валізи та покинула шоу. Попри спроби дівчат зупинити її, вона твердо вирішила не залишатися.

У соцмережах після виходу епізоду Шамія відреагувала на звинувачення з іронією, натякнувши, що історії її колишніх суперниць - не більше ніж вигадка.

Пізніше заявила, що готує позов до суду.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостяк
Новини
Україна відбила чергову атаку: росіяни запустили дрони та балістику
Україна відбила чергову атаку: росіяни запустили дрони та балістику
Аналітика
Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН