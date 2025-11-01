Зірка "Холостяка" з обручкою на пальці показала своє життя після реаліті (фото)

Учасниця 13 сезону "Холостяка" Тетяна Мелехова висловилася про реаліті, головним героєм якого був Олександр Будько (Терен). Блогерка не шкодує про те, що пішла на шоу, адже після нього отримала те, про що мріяла.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис з Instagram Мелехової.

Що розповіла зірка "Холостяка"

Тетяна показала добірку фото, на яких вона позувала на реаліті, та актуальні кадри. І на нових світлинах Мелехова позує з обручкою, нещодавно їй освідчився коханий.

"Рік тому зі мною стався "Холостяк". І він таки дав мені те за чим я прийшла на проєкт - кохання", - написала блогерка.

Мелехова на "Холостяку" (фото: instagram.com/melehova_toys)

Тетяна заручила у вересні цього року. Вона ховає обличчя коханого на фото та відео, але зазначає, що безмежно щаслива.

Мелехова та її наречений (фото: instagram.com/melehova_toys)

Нагадаємо, Тетяна залишила "Холостяк" з Тереном після другого випуску. Вона була першою, кому Олександр подарував троянду на Церемонії троянд після знайомства.

Терен попрощався з Мелеховою, бо, на його думку, між ними було мало спільного. А сама дівчина не була з цим згодна.

"Чесно, як може людина за одне спілкування вирішити, що в нас немає нічого спільного? В мене не було жодного побачення, я не встигла розкритися, я не встигла нормально поспілкуватися. Тобто в нас навіть не було спілкування вдвох. Якось так... Це його фатальна помилка", - казала Мелехова в інтерв'ю РБК-Україна після "вильоту" з реаліті.