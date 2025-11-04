Поссорила Терена с Мандзюк? Виточка из "Холостяка" выдала правду

После своего вылета из проекта Виточка не ожидала, что получит приглашение на свидание от Терена.

Она рассказала, что инициатива встречи появилась после активных обсуждений в соцсетях.

"После второго эпизода несколько пользователей в Treads предположили, что я "ошиблась сезоном и от Александра Терена точно бы получила розу". Под этими постами начались активные обсуждения, в которых люди начали нас как бы сводить (как сейчас модно говорить - "шиперить"). Я не ожидала, что Александр отреагирует на эти комментарии. Однако, скажу откровенно, было приятно, что он обратил внимание на эти обсуждения: поинтересовался моими планами на вечер и намекнул на встречу", - рассказала девушка.

Виточка (фото: instagram.com/vi.tochkaa)

По ее словам, знакомство с Тереном состоялось еще до публичных обсуждений.

"Мы уже успели случайно познакомились в начале сентября. Мне хотелось тогда пошутить что-то на тему "Холостяка", но нельзя было себя "выдавать". Надеюсь, следующая встреча будет уже не случайной и основанной на искренней инициативе", - поделилась Зварич.

После этого в сети начали распространяться слухи, что именно она якобы рассорила Терена с Мандзюк. Волонтер резко опровергла такие предположения.

"Честно говоря, я не настолько близко знакома с Александром, чтобы быть "разлучницей". А с Еленой Мандзюк не знакома совсем. И слово "разлучница" в контексте моей личности мне не совсем нравится, ведь подобное поведение никогда не было мне присуще. А о личных отношениях между Александром и Еленой знаю не больше, чем пишут в медиа", - отметила Виточка.

Александр Терен и Елена Мандзюк (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Относительно возможного свидания с Александром, она призналась, что они уже имеют договоренность, однако с благотворительным подтекстом.

"Поскольку у нас с Тереном подобные ценности, то мы решили совместить приятное с полезным и договорились встретиться и поделиться этим публично только после того, как на моей банке на нужды военных из батальона беспилотных систем "MARLET" 31 ОМБр соберется 50 000 грн. Пока собрано только 11 000 грн. Поэтому чтобы эта история имела продолжение, можете поддержать этот сбор любым посильным донатом", - сказала будущий этнолог.

Она также признала, что не рассматривала Терена как потенциального избранника, хотя и симпатизирует ему как человеку.

"Если откровенно, то я не рассматривала Терена в роли избранника. Хотя когда смотрела реалити в прошлом году, он произвел на меня приятное впечатление. Однако опять же: не хочется воспринимать человека только с экрана или соцсетей, ведь это впечатление может быть ложным. Так или иначе, я считаю, что у нас с Александром действительно много общего, а потому эта встреча непременно будет интересной", - добавила она.

Александр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Напомним, Елена Мандзюк недавно опубликовала в Threads пост, в котором сообщила, что ее общение с Александром Тереном завершено.

К сообщению она добавила скриншот страницы Терена, на котором видно, что его аккаунт попал в бло. Сам ветеран ситуацию пока не комментировал.

Накануне блокировки Александр обратился в соцсетях к уже экс-участнице "Холостяка-14", которая покинула шоу во втором выпуске, написав: "Что делаешь в воскресенье вечером?".

Эти слова вызвали волну комментариев и предположений, что именно этот "флирт" мог стать причиной конфликта между ним и Мандзюк.

Впрочем, блогер, опровергла эти догадки, отметив, что Виточка не имеет никакого отношения к их личным обстоятельствам.