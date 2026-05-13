ua en ru
Ср, 13 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Мела Гібсона заскочили за поцілунками з молодшою на 26 років моделлю: що відомо про новий роман

16:49 13.05.2026 Ср
3 хв
Після вечері у розкішному римському ресторані актор провів вечір у компанії Антонелли Сальвуччі
aimg Іванна Пашкевич
Мела Гібсона заскочили за поцілунками з молодшою на 26 років моделлю: що відомо про новий роман Мел Гібсон і Антонелла Сальвуччі (колаж РБК-Україна)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Голлівудський актор і режисер Мел Гібсон, схоже, знову опинився у центрі любовних чуток. 70-річну зірку "Хороброго серця" помітили у Римі в компанії 44-річної італійської моделі та акторки Антонелли Сальвуччі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Page Six.

Більше цікавого: "Залипали одне в одному". Світлицька пояснила, чому не шкодує про розлучення

Як повідомляють західні медіа, пара провела романтичний вечір у столиці Італії.

Спочатку Гібсон і Сальвуччі повечеряли у престижному римському ресторані морепродуктів Micalusi Real Fish, а згодом вирушили на прогулянку нічним містом.

Папараці зафіксували, як актор та модель обіймалися, цілувалися й каталися автомобілем історичними вулицями Риму, не приховуючи теплих почуттів.

Для вечора Мел Гібсон обрав доволі casual-образ - джинси, білу сорочку та спортивну кепку.

Натомість Антонелла Сальвуччі з’явилася у яскравому шкіряному комбінезоні.

Що відомо про Антонеллу Сальвуччі

Антонелла Сальвуччі - італійська модель та акторка, яка має понад 100 тисяч підписників в Instagram.

В Італії вона відома не лише завдяки модельній кар’єрі, а й ролям у кіно та на телебаченні.

Антонелла Сальвуччі (фото: instagram.com/antonellasalvucci)

До слова, чутки про новий роман з’явилися лише через кілька місяців після розриву Гібсона з Розалінд Росс, з якою він був разом дев’ять років.

Пара виховує спільного сина Ларса. У грудні минулого року вони офіційно підтвердили розставання та заявили, що зберегли хороші стосунки заради дитини.

Варто зазначити, що у Мела Гібсона загалом дев’ятеро дітей від різних стосунків.

Втім, американський таблоїд TMZ із посиланням на джерела, близькі до актора, стверджує, що мова не йде про серйозні стосунки.

За інформацією видання, поцілунки в Римі були радше "теплим прощанням", а після завершення справ в Італії Гібсон повернувся до США сам.

Попри це, романтичні фото актора швидко розлетілися мережею та вкотре привернули увагу до особистого життя голлівудської легенди.

Ще більше цікавого:

Яна Глущенко заінтригувала заявою про возз’єднання з екс-чоловіком: "Домовимося"

Даша Квіткова вперше розповіла, як готується до весілля з Бражком

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Стосунки Актори Зірки
Новини
Прильоти в Луцьку, блекаут в Коломиї, загиблі в Рівному: що відомо про наслідки атаки РФ
Прильоти в Луцьку, блекаут в Коломиї, загиблі в Рівному: що відомо про наслідки атаки РФ
Аналітика
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес