Мела Гібсона заскочили за поцілунками з молодшою на 26 років моделлю: що відомо про новий роман

Голлівудський актор і режисер Мел Гібсон, схоже, знову опинився у центрі любовних чуток. 70-річну зірку "Хороброго серця" помітили у Римі в компанії 44-річної італійської моделі та акторки Антонелли Сальвуччі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Page Six .

Як повідомляють західні медіа, пара провела романтичний вечір у столиці Італії.

Спочатку Гібсон і Сальвуччі повечеряли у престижному римському ресторані морепродуктів Micalusi Real Fish, а згодом вирушили на прогулянку нічним містом.

Папараці зафіксували, як актор та модель обіймалися, цілувалися й каталися автомобілем історичними вулицями Риму, не приховуючи теплих почуттів.

Для вечора Мел Гібсон обрав доволі casual-образ - джинси, білу сорочку та спортивну кепку.

Натомість Антонелла Сальвуччі з’явилася у яскравому шкіряному комбінезоні.

Mel Gibson packs on the PDA with Italian actress Antonella Salvucci and more star snaps Demi Moore battles the wind at Cannes, Heidi Klum steps out with her pup and more snaps...

Що відомо про Антонеллу Сальвуччі

Антонелла Сальвуччі - італійська модель та акторка, яка має понад 100 тисяч підписників в Instagram.

В Італії вона відома не лише завдяки модельній кар’єрі, а й ролям у кіно та на телебаченні.

До слова, чутки про новий роман з’явилися лише через кілька місяців після розриву Гібсона з Розалінд Росс, з якою він був разом дев’ять років.

Пара виховує спільного сина Ларса. У грудні минулого року вони офіційно підтвердили розставання та заявили, що зберегли хороші стосунки заради дитини.

Варто зазначити, що у Мела Гібсона загалом дев’ятеро дітей від різних стосунків.

Втім, американський таблоїд TMZ із посиланням на джерела, близькі до актора, стверджує, що мова не йде про серйозні стосунки.

За інформацією видання, поцілунки в Римі були радше "теплим прощанням", а після завершення справ в Італії Гібсон повернувся до США сам.

Попри це, романтичні фото актора швидко розлетілися мережею та вкотре привернули увагу до особистого життя голлівудської легенди.