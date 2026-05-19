Вера Брежнева спровоцировала слухи о помолвке: певица засветила кольцо на пальце (фото)

Украинская певица Вера Брежнева после развода с продюсером Константином Меладзе снова привлекла внимание к своей личной жизни. Артистка появилась на Каннском кинофестивале с кольцом на безымянном пальце, чем спровоцировала разговоры о возможной помолвке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram исполнительницы.

На красной дорожке в Каннах Брежнева позировала в светлом элегантном наряде греческого силуэта.

Образ с открытыми плечами выглядел сдержанно, но в то же время эффектно.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Впрочем, больше всего внимания привлек не сам выход певицы, а украшение на ее руке. На фото и видео с мероприятия заметно кольцо на безымянном пальце.

Именно это и стало поводом для обсуждений в сети. Пользователи начали предполагать, что украшение может быть намеком на новый этап в отношениях артистки.

Вера Брежнева намекнула на помолвку (фото: instagram.com/ververa)

Ранее вокруг личной жизни Брежневой уже ходили слухи.

В частности, в медиа писали о ее вероятном романе с манекенщиком Иваном Козаком, который младше певицы.

Официального подтверждения эти разговоры тогда не получили. В то же время сама Брежнева осторожно давала понять, что в ее жизни есть отношения, однако имени избранника не называла.

Напомним, Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились в октябре 2015 года. Летом 2022-го в сети начали активно обсуждать вероятный развод пары.

Поговаривали, что одной из причин могли стать разные позиции по войне в Украине. Брежнева после начала полномасштабного вторжения РФ осудила агрессию и занималась волонтерством, тогда как Меладзе публично выбрал молчание.

Вера Брежнева и Константин Меладзе (фото: instagram.com/verververa)

Впоследствии певица намекнула, что больше не одинока. В то же время своего возможного избранника она до сих пор не показывает публике.