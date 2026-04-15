Покарання на мільйони: "Шахтар" отримав жорсткий штраф за незаконну публікацію на сайті

18:22 15.04.2026 Ср
2 хв
Рекордні санкції від регулятора: чому донецький гранд змушений сплатити понад 5 млн гривень та що виявили на сторінках клубу
aimg Андрій Костенко
Покарання на мільйони: "Шахтар" отримав жорсткий штраф за незаконну публікацію на сайті

Донецький "Шахтар" потрапив під приціл державного регулятора. Клуб отримав безпрецедентний штраф після перевірки його офіційних цифрових ресурсів. Причиною жорсткого фінансового покарання став контент на сайті "гірників", який прямо порушує норми українського законодавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне рішення держагентства PlayCity.

Читайте також: "Допускаю, що здали матч": власник клубу УПЛ шокував заявою після гучного скандалу зі ставками

За що покарали клуб

Порушення зафіксувала Державна система онлайн-моніторингу, яка з квітня 2026 року автоматично аналізує медіапростір. Під час аудиту сайту ФК "Шахтар" було виявлено публікацію, що рекламує азартні ігри з грубим порушенням правил.

Зокрема, у рекламному матеріалі використовувалися зображення осіб, які не досягли 21-річного віку, поруч із символікою грального бренду. Закон України суворо забороняє залучати молодь до промоції гемблінгу, щоб мінімізувати ризики ігрової залежності серед нового покоління. Ймовірно, мова йде про використання фото юних талантів команди у формі з логотипом титульного спонсора.

Сума штрафу та наслідки

Держагентство PlayCity зобов'язало "Шахтар" сплатити до бюджету 5,19 мільйона гривень. Клуб має три місяці на добровільне виконання рішення, інакше кошти стягнуть примусово через виконавчу службу.

Варто зауважити, що це вже не перший подібний випадок в українському футболі цього року. Раніше аналогічне покарання за незаконну рекламу отримало київське "Динамо".

Що таке Play City

Держагентство Play City підзвітне Мінцифри з того часу, як Кабмін передав міністерству функції з регулювання азартних ігор.

Play City створили замість Комісії з грального бізнесу (КРАІЛ), яка існувала з 2020 року та перестала діяти у грудні 2024 року.

Окрім футбольних грандів, під санкції відомства вже потрапляли відомі блогери та медіаплатформи за незаконне просування онлайн-казино.

Раніше в УАФ зробили офіційну заяву щодо скасованого голу в матчі "Динамо" – "Карпати".

Новини
Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
Аналітика
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта