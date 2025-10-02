ua en ru
Чт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Виглядає дуже надійним": французи оцінили гру Забарного проти "Барселони"

Четвер 02 жовтня 2025 13:06
UA EN RU
"Виглядає дуже надійним": французи оцінили гру Забарного проти "Барселони" Фото: Ілля Забарний став героєм матчу з "Барселоною" (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Французька преса високо оцінила гру українського центрального захисника ПСЖ Іллі Забарного в матчі 2-го туру Ліги чемпіонів проти іспанської "Барселони".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FootMercato.

Що написали про Забарного

Український захисник зробив вагомий внесок у перемогу своєї команди з рахунком 2:1. Найяскравіший епізод – момент, коли він у підкаті виніс м'яч із порожніх воріт після удару Феррана Торреса, врятувавши свою команду від неминучого гола.

Французькі медіа оцінили його виступ загалом позитивно.

"Вийшов у стартовому складі замість травмованого Маркіньйоса та відзначився важливим сейвом, підстрахувавши воротаря на 15-й хвилині. Досить жорстко діяв проти суперників", – аналізують дії українця наші французькі колеги.

Проте, вони вказали і на недоліки у виступі захисника.

"Подекуди його занадто легко проходили – двічі це вдалося Рашфорду. Втім, після перерви українець виглядав упевненіше: зробив кілька вдалих втручань, зокрема ще один рятівний відбір у моменті з Ферраном. Поки що не демонструє повної домінації, але вже виглядає дуже надійним", – підсумував французький ЗМІ.

Зазначимо, що FootMercato поставив Забарному за гру проти каталонців оцінку 6,5. Більш високими балами (7,0) відзначили тільки Нуну Мендеша і Фабіана Руїса.

Статистика проти "Барселони"

Натомість український захисник став найкращим гравцем матчу за версією статистичного порталу Sofascore. Тут його гру оцінили в 7,7 бала.

У матчі "Барселона" – ПСЖ Забарний 69 разів доторкнувся до м'яча. Він віддав 96% точних передач, здійснив один удар, чотири відбори та створив один момент. Також на рахунку українця два виноси, п'ять виграних дуелей, одне підбирання та два заблокованих удари.

Забарний у ПСЖ

23-річний український захисник, що приєднався до чинного переможця ЛЧ у серпні поточного року, провів за столичний клуб сім матчів у сезоні.

У цих поєдинках підопічні Луїса Енріке здобули шість перемог, а Забарний відзначився голом і допоміг команді чотири рази відіграти без пропущених м'ячів.

Українець відіграв по 90 хвилин в п'яти зустрічах Ліги 1. А в Лізі чемпіонів – вийшов на заміну в грі першого туру з італійською "Аталантою" (4:0). Та провів на полі весь матч з "Барселоною".

Раніше ми розповіли про підсумки 2-го туру Ліги чемпіонів та як зіграли українці.

Також читайте про вдалий дебют юного українського воротаря в мадридському "Реалі".

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Барселона ПСЖ
Новини
Зеленський про переговори зі США: дуже плідний діалог про далекобійну зброю
Зеленський про переговори зі США: дуже плідний діалог про далекобійну зброю
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим