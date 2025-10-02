"Выглядит очень надежным": французы оценили игру Забарного против "Барселоны"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FootMercato .

Что написали о Забарном

Украинский защитник внес весомый вклад в победу своей команды со счетом 2:1. Самый яркий эпизод - момент, когда он в подкате вынес мяч из пустых ворот после удара Феррана Торреса, спасая свою команду от неминуемого гола.

Французские медиа оценили его выступление в целом положительно.

"Вышел в стартовом составе вместо травмированного Маркиньоса и отметился важным сейвом, подстраховав вратаря на 15-й минуте. Достаточно жестко действовал против соперников", - анализируют действия украинца наши французские коллеги.

Однако, они указали и на недостатки в выступлении защитника.

"Кое-где его слишком легко проходили - дважды это удалось Рашфорду. Впрочем, после перерыва украинец выглядел увереннее: сделал несколько удачных вмешательств, в частности еще один спасительный отбор в моменте с Ферраном. Пока не демонстрирует полной доминации, но уже выглядит очень надежным", - подытожил французское СМИ.

Отметим, что FootMercato поставил Забарному за игру против каталонцев оценку 6,5. Более высокими баллами (7,0) отметили только Нуну Мендеша и Фабиана Руиса.

Статистика против "Барселоны"

В то же время украинский защитник стал лучшим игроком матча по версии статистического портала Sofascore. Здесь его игру оценили в 7,7 балла.

В матче "Барселона" - ПСЖ Забарный 69 раз прикоснулся к мячу. Он отдал 96% точных передач, совершил один удар, четыре отбора и создал один момент. Также на счету украинца два выноса, пять выигранных дуэлей, один подбор и два заблокированных удара.

Забарный в ПСЖ

23-летний украинский защитник, присоединившийся к действующему победителю ЛЧ в августе текущего года, провел за столичный клуб семь матчей в сезоне.

В этих поединках подопечные Луиса Энрике одержали шесть побед, а Забарный отметился голом и помог команде четыре раза отыграть без пропущенных мячей.

Украинец отыграл по 90 минут в пяти встречах Лиги 1. А в Лиге чемпионов - вышел на замену в игре первого тура с итальянской "Аталантой" (4:0). И провел на поле весь матч с "Барселоной".