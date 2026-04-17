Відставка чи новий шанс: Шевченко зробив заяву про майбутнє Реброва у збірній України

Що конкретно сказав Шевченко

Підбиваючи підсумки виступів команди, голова УАФ прогнозовано визнав результат незадовільним, попри всю складність відбіркового циклу.

"Кваліфікуватися через європейську зону завжди непросто, але це не знімає відповідальності за результат. Нам потрібно зробити зважені кроки, аби покращити показники. До кінця квітня ми ухвалимо фінальне рішення на користь майбутнього збірної", - заявив Шевченко.

За словами очільника асоціації, головна мета зараз – якісна підготовка до Ліги націй, яка має стати фундаментом для успішного відбору на наступне Євро.

Доля Реброва та кандидати на заміну

Чинний контракт головного тренера "синьо-жовтих" Сергія Реброва закінчується влітку 2026 року. Під його керівництвом збірна України зупинилися за крок від Мундіалю, поступившись у півфіналі плей-оф збірній Швеції (1:3).

Загалом статистика Реброва на чолі збірної з 2023 року налічує: 34 матчі: 16 перемог, 8 нічиїх та 10 поразок. Під керівництвом тренера національна команда вийшла на Євро-2024, де завершила виступи на груповому етапі.

У кулуарах та спортивних ЗМІ активно обговорюють потенційні кандидатури на зміну Реброву. Серед найбільш імовірних претендентів називають Мирона Маркевича, Олега Лужного та Руслана Ротаня. Останній, за словами деяких експертів, розглядається як пріоритетний варіант для омолодження складу перед новим циклом.

Остаточну крапку в цьому питанні Виконком УАФ має поставити протягом найближчих двох тижнів.