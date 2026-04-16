Битви з двома чемпіонами: Україна дізналася суперників на юнацькому Євро-2026

17:16 16.04.2026 Чт
2 хв
З ким і за що зіграють "синьо-жовті" на чемпіонаті Європи U-19 та коли чекати на старт
aimg Андрій Костенко
Збірна України U-19 (фото: УАФ)

16 квітня у валлійському Рексемі, у будівлі місцевого університету, відбулося жеребкування фінальної частини юнацького Євро-2026 (U-19). Своїх суперників отримала і збірна України.

З ким зіграють "синьо-жовті" – повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

З ким "синьо-жовті" зіграють на Євро

За підсумками жеребкування вісім найсильніших збірних Європи були розподілені на два квартети. Україна потрапила до групи B, де зіграє проти Італії, Сербії та Хорватії. Для виходу у півфінал підопічним Дмитра Михайленка необхідно посісти одне з перших двох місць.

Підсумки жеребкування

  • Група A: Уельс, Данія, Німеччина, Іспанія
  • Група B: Хорватія, Сербія, Італія, Україна

Україна має славну історію на цьому рівні: "золото" 2009 року та три бронзові нагороди (2004, 2018, 2024). На минулому турнірі наша команда зупинилися лише за крок до фіналу, мінімально поступившись французам (0:1)

Що відомо про суперників

Хорватія: Найвищим досягненням "картатих" на юнацьких Євро є "бронза" (1998, 2003). Загалом хорвати шість разів пробивалися до фінальної стадії, а з українською збірною на цьому рівні ще не перетиналися.

Сербія: У 2013 році серби підняли над головою чемпіонський кубок, здолавши у фіналі Францію. Також в їхньому активі чотири виходи до півфіналу. Статистика очних зустрічей на боці України: у п'яти поєдинках на Євро "синьо-жовті" здобули дві перемоги, а ще три гри завершилися внічию.

Італія: Грізний суперник із двома титулами чемпіонів (2003, 2023) та трьома срібними нагородами. Попри зірковий статус італійців, українці мають успішний досвід боротьби з ними: дві перемоги у п'яти матчах, зокрема звитяга в останній зустрічі у липні 2024 року.

Коли матчі та що на кону

Фінальна стадія Євро-2026 пройде в Уельсі з 28 червня по 11 липня. Окрім боротьби за титул, турнір має стратегічне значення: найкращі команди отримають прямі путівки на молодіжний чемпіонат світу-2027, що прийматимуть Азербайджан та Узбекистан.

