Отставка или новый шанс: Шевченко сделал заявление о будущем Реброва в сборной Украины

Что конкретно сказал Шевченко

Подводя итоги выступлений команды, глава УАФ прогнозируемо признал результат неудовлетворительным, несмотря на всю сложность отборочного цикла.

"Квалифицироваться через европейскую зону всегда непросто, но это не снимает ответственности за результат. Нам нужно сделать взвешенные шаги, чтобы улучшить показатели. До конца апреля мы примем финальное решение в пользу будущего сборной", - заявил Шевченко.

По словам главы ассоциации, главная цель сейчас - качественная подготовка к Лиге наций, которая должна стать фундаментом для успешного отбора на следующее Евро.

Судьба Реброва и кандидаты на замену

Действующий контракт главного тренера "сине-желтых" Сергея Реброва истекает летом 2026 года. Под его руководством сборная Украины остановились в шаге от Мундиаля, уступив в полуфинале плей-офф сборной Швеции (1:3).

В целом статистика Реброва во главе сборной с 2023 года насчитывает: 34 матча: 16 побед, 8 ничьих и 10 поражений. Под руководством тренера национальная команда вышла на Евро-2024, где завершила выступления на групповом этапе.

В кулуарах и спортивных СМИ активно обсуждают потенциальные кандидатуры на смену Реброву. Среди наиболее вероятных претендентов называют Мирона Маркевича, Олега Лужного и Руслана Ротаня. Последний, по словам некоторых экспертов, рассматривается как приоритетный вариант для омоложения состава перед новым циклом.

Окончательную точку в этом вопросе Исполком УАФ должен поставить в течение ближайших двух недель.