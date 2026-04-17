Україна обійшла Сербію в Таблиці коефіцієнтів УЄФА: хто наступний

11:43 17.04.2026 Пт
Що дає вітчизняним клубам успіх "гірників" у єврокубках
Андрій Костенко
Україна обійшла Сербію в Таблиці коефіцієнтів УЄФА: хто наступний "Шахтар" приніс бали у скарбничку України

Завдяки виходу до півфіналу Ліги конференцій донецький "Шахтар" вивів Україну на нові позиції в рейтингу УЄФА. Поточний сезон уже став найкращим для країни за останнє десятиліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Читайте також: "Шахтар", Забарний та слід Зінченка: хто зіграє в півфіналах єврокубків та коли відбудуться матчі

Сербія залишилася позаду

За підсумками матчів-відповідей 1/4 фіналу Україна офіційно піднялася на 23-тє місце в Таблиці коефіцієнтів, посунувши Сербію. Нічия "Шахтаря" з нідерландським АЗ (2:2) принесла в скарбничку асоціації важливі 0.375 бала (загалом 1.5 бала за тиждень з урахуванням бонусів за вихід у півфінал).

Наразі Україна має 25.912 бала. Наступна ціль – Угорщина (27.187) та Ізраїль (27.500). Оскільки конкуренти вже втратили всіх своїх представників, "Шахтар" має шанс підняти країну ще вище в разі успіху в матчах проти лондонського "Крістал Пелас".

Сезон прориву та історичні цифри

Нинішня кампанія стала для України знаковою:

8.312 бала – найкращий показник країни за останні 10 років (з сезону-2015/16).

15-те місце – фінальна позиція України у сезонному рейтингу-2025/26 (ні опуститися, ні піднятися вже не можемо).

Другий результат в історії "Шахтаря" – 24.25 бала, більше було лише у тріумфальному сезоні 2008/09 (28 балів), і цей рекорд ще може бути побитий.

Що дає цей прогрес

Підйом у рейтингу напряму впливає на єврокубкову квоту сезону-2027/28. Завдяки обгону Сербії, Україна стає першою в черзі на переведення чемпіона з першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів до другого. За певних умов цей привілей може бути активований уже в сезоні-2026/27.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги конференцій на "Шахтар" чекає зустріч із англійським "Крістал Пелас". Поєдинки за вихід у фінал заплановані на 30 квітня та 7 травня.

Раніше ми писали, що суперкомп'ютер вирахував переможця Ліги чемпіонів.

