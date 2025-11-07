ua en ru
Головна » Розваги » Спорт

Вперше за два роки: Україна повторила досягнення в єврокубках та піднялась в Таблиці коефіцієнтів УЄФА

П'ятниця 07 листопада 2025 09:38
Вперше за два роки: Україна повторила досягнення в єврокубках та піднялась в Таблиці коефіцієнтів УЄФА Фото: Дві вітчизняні команди виграли в одному турі вперше з 2023-го (ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

Перемоги "Шахтаря" та "Динамо" в 3-му турі основного раунду Ліги Європи дозволили України піднятися в Таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Про прогрес та поточну ситуацію в рейтингу – розповідає РБК-Україна.

Дві перемоги в одному турі

Уперше з осені 2023 року дві українські команди одночасно здобули перемоги в одному турі основних раундів єврокубків.

Донецький "Шахтар" у формально домашньому матчі в Кракові переграв ісландський "Брейдаблік" (2:0), а київське "Динамо" в Любліні розгромило боснійський "Зріньски" (6:0).

Такі результати дозволили Україні поповнити єврокубкову скарбничку одразу на +1,000 бала за один день – це найбільший приріст за понад два роки.

Обійшли Словаччину, хто попереду

Після успішного туру Україна піднялася на 27-ме місце у п'ятирічному рейтингу УЄФА і тепер має 21,850 бала.

Для порівняння, цього тижня наші конкуренти показали наступні результати. Угорщина, Румунія, Сербія та Словенія додали по +0,500, Хорватія та Азербайджан — по +0,250, а Словаччина і Болгарія залишилися без очок.

Таким чином Україна зуміла випередити в таблиці Словаччину, чий "Слован" зазнав третьої поразки поспіль у Лізі конференцій. Новим конкурентом зверху для українців стала Словенія (22,218). До того ж , вдалося скоротити відставання від Азербайджану та Сербії, які наразі залишаються попереду України.

До чого треба прагнути

Загальний результат України у сезоні-2025/26 становить 4,250 бала, що відповідає 21-му місцю серед усіх країн. Але рейтинг рахується за п'ять сезонів.

Якщо українським клубам за підсумками поточної кампанії не вдасться піднятися щонайменше на 22-ге місце, то чемпіон УПЛ у сезоні-2027/28 розпочне боротьбу в єврокубках із першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, а не з другого, як це було цього року. Зазначимо, що з першого раунду чемпіон України стартує вже в наступному сезоні-2026/27.

Позиції у клубному рейтингу

У клубному рейтингу УЄФА "Шахтар" нині посідає 54-ту позицію. "Динамо" перебуває на 108-му місці.

Раніше ми повідомили, що ФІФА назвала претендентів на звання "Футболіст року".

Також дізнайтеся всі результати 4-го туру Ліги чемпіонів та поточну турнірну таблицю.

Футбол Шахтар Динамо
